Samsung Galaxy S20 – domniemane ceny urządzeń

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W tym roku Samsung na poważnie weźmie się za rynek urządzeń 5G. Do sprzedaży trafią aż trzy nowe modele z linii Galaxy S przystosowane do współpracy z tą infrastrukturą telekomunikacyjną. Choć do oficjalnej premiery urządzeń pozostało jeszcze kilka tygodni, już teraz możemy przypuszczać, ile zapłacimy za poszczególne smartfony. Max Weinbach z serwisu XDA Developers podzielił się na swoim twitterowym koncie cenami urządzeń z linii Galaxy S20, które usłyszał od anonimowego informatora.

Podobno kwoty nie są jeszcze ostateczne i mogą zmienić się do dnia prezentacji na Unpacked 2020. Ujawniony cennik dotyczy rynku europejskiego, dlatego pozwala oszacować, ile będą kosztować w Polsce:

Będzie drogo, ale zdążyliśmy już przyzwyczaić się do tego, że topowe telefony z Androidem na pokładzie są dość kosztowne. Najtańszy Samsung Galaxy S20 5G ma kosztować 900€, czyli ok. 3800 zł. Większy model, Samsung Galaxy S20+ 5G to wydatek rzędu 1050 € (ok. 4445 zł) zaś za model Samsung Galaxy S20 Ultra zapłacimy 1300 € (ok. 5500). Weinbach twierdzi, że modele 4G będą tańsze o 100€ (ok. 425 zł), ale najdroższy model S20 Ultra 5G będzie dostępny wyłącznie z modułem 5G na pokładzie.

Warto pamiętać, że to wciąż tylko przecieki i ostateczna cena poszczególnych urządzeń może okazać się inna. O tym, ile zapłacimy za telefony z linii Samsung Galaxy S20 dowiemy się podczas oficjalnej premiery 11 lutego.