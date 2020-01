Samsung Galaxy Z składany jak harmonijka

W 2019 roku na rynku zadebiutował pierwszy elastyczny smartfon od topowego producenta, Samsung Galaxy Fold. Mieliśmy okazję przyjrzeć się jego możliwościom i ocenić potencjał tego nowatorskiego urządzenia – Fold oferuje szereg ciekawych rozwiązań, ale nie jest sprzętem idealnym, docenią go przede wszystkim użytkownicy biznesowi. Samsung Galaxy Z może trafić do szerszego grona odbiorców - po rozłożeniu ma bardziej panoramiczne kształty, choć jego wygląd może zaskakiwać.

Dziennikarze serwisu LetsGoDigital dotarli do informatorów, którzy stwierdzili, że nowy elastyczny telefon Samsunga będzie sprzedawany w ramach linii Galaxy Flip Z bądź Fold Z. Jego nazwa może nie być przypadkowa, gdyż według najświeższych przecieków gadżet będzie miał aż dwa zgięcia ekranu, dzięki czemu podczas składania będzie przypominać literę Z. Tak przynajmniej sugeruje zdjęcie promocyjne, które pojawiło się w serwisie Weibo:

Zdjęcie: Weibo

Dotychczas większość przecieków sugerowała, że następca Folda będzie wyglądał podobnie do odświeżonej Motoroli Razr i nawiąże swoją formą do klasycznych telefonów z klapką. Tymczasem Flip Z rzekomo ma wprowadzić nową kategorię smartfonów. Co ciekawe, redakcja LetsGoDigital już w połowie 2019 roku natrafiła na patent Samsunga opisujący takie zygzakowate urządzenie mobilne. I jeśli zdjęcie upublicznione za pośrednictwem Weibo nie jest mistyfikacją, projekt ten mógł zyskać akceptację zarządu korporacji i rzeczywiście trafi na rynek.

Samsung Galaxy Z

Samsung z prawdopodobnie będzie dalej eksperymentował ze składanymi smartfonami, gdyż to one wyróżniają go na tle konkurencji. Nie wiadomo jednak, czy będą do urządzenia o bardziej klasycznym kształcie, przypominające telefony z klapką, czy bardziej odważne sprzęty pokroju wspominanego tu Galaxy Fold Z. Ten drugi mógłby sprawdzić się m.in. w rękach tych, którzy chcieliby korzystać ze składanego tabletu z wyświetlaczem o bardziej filmowych kształtach niż ten zamontowany w pierwszym Galaxy Foldzie.

O tym, co Samsung szykuje dla nas na najbliższy rok, dowiemy się już za kilka tygodni. Firma zaprezentuje nowe portfolio urządzeń klasy premium podczas imprezy Unpacked 2020, która odbędzie się 11 lutego.