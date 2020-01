Samsung Galaxy S20+ z nagrywaniem w 8K

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Redakcja XDA-Developers przekazała garść nowych informacji o smartfonach z linii Samsung Galaxy S20. Jeden z czytelników, który miał dostęp do modelu testowego Galaxy S20+, podzielił się serią zrzutów ekranu opisujących możliwości wideo tego sprzętu. Wynika z nich, że Samsung Galasy S20+ poradzi sobie z nagrywaniem w rozdzielczości 8K. W tym trybie użytkownik będzie mógł kręcić wyłącznie przy 30 klatkach na sekundę, nie przełączy się na rejestrację obrazu przy 24 bądź 60 klatkach. Za to z kręceniem w 4K przy 60 klatkach nie będzie problemu. Ze udostępnionych zdjęć nie można wywnioskować, czy Galaxy S20+ będzie wyposażony w matrycę o rozdzielczości 108 Mpx, często wspominaną w przeciekach na temat nowych smartfonów Samsunga. Nie można wykluczyć, że trafi ona wyłącznie do najdroższego modelu, Samsunga Galaxy S20 Ultra.

Aplikacja aparatu w serii Galaxy S20 zostanie wzbogacona także o kilka inteligentnych funkcji. Po aktywacji Single Take system podpowie, jak najlepiej skomponować kadr, a Smart Selfie Angle zasugeruje zmianę obiektywu na szerokokątny, jeśli wykryje osoby, które nie mieszczą się na zdjęciu.

Wbrew pozorom wdrożenie funkcji nagrywania w 8K nie jest tylko kaprysem korporacji, która walczy z konkurencją na cyferki w specyfikacji. Samsung od lat skupia się na rozwijaniu całego ekosystemu urządzeń elektronicznych, a nie na udoskonalaniu każdego z produktów z osobna. Wprowadzenie do telefonów takiej funkcji jest prawdopodobnie bezpośrednią odpowiedzią na pojawienie się telewizorów Samsung 8K, które w ubiegłym roku rozpoczęły podbój rynku.

Dotychczas wspomniane telewizory nie wykorzystywały w pełni potencjału swojej matrycy, gdyż nie istniały powszechnie dostępne materiały 8K, które moglibyśmy na nich wyświetlać. W związku z tym musiały skalować filmy do wyższej rozdzielczości. Samsung Galaxy S20+ załata tę lukę – producent zyska nowe narzędzie marketingowe, dzięki któremu będzie mógł powiedzieć, że w końcu możemy odpalić pełnoprawne materiały 8K na telewizorach nowej generacji.

I nawet jeśli będą to wyłącznie prywatne nagrania a nie profesjonalnie nakręcone produkcje, Samsung zrobi kolejny krok w stronę upowszechniania 8K. Będzie to sygnał dla branży filmowej, że czas zacząć interesować się tą rozdzielczością.