Samsung Galaxy S20 – gdzie obejrzeć relację z premiery?

W tym roku na rynku zadebiutuje kilka ważnych smartfonów Samsunga. Podczas pierwszej konferencji Galaxy Unpacked 2020 firma ujawni światu kontynuatorów linii Galaxy S oraz kolejny telefon wyposażony w elastyczny wyświetlacz. Każdy z nich będzie pod pewnym względem wyjątkowy i spróbuje na nowo ustalić warunku rywalizacji w branży mobilnej.

Głównym gościem Galaxy Unpacked 2020 z 11 lutego będą urządzenia z linii Galaxy S20. Według dotychczasowych przecieków na rynek trafią trzy modele z tej serii: Galaxy S20, Galaxy S20+ oraz Galaxy S20 Ultra. Z konstrukcyjnego punktu widzenia będą do siebie bliźniaczo podobne, różnią się od siebie rozmiarem oraz niektórymi spośród oferowanych funkcji. Łączy je jednak jedno – każdy z nich będzie dostępny w wersji z modułem 5G.

Samsung przygotowuje się na zmasowaną ofensywę telekomów, które coraz częściej będą kusić nas potencjałem infrastruktury telekomunikacyjnej nowej generacji. Unijne regulacje obligują bowiem kraje członkowskie do uruchomienia przynajmniej jednej dużej sieci 5G do końca 2020 roku. Z tego powodu na rynku europejskim o 5G będzie naprawdę głośno, a Samsung nie chce przegapić tej rywalizacji. W końcu to dzięki nowej infrastrukturze serwisy streamingowe pokroju GeForce Now będą mogły rozwinąć skrzydła.

Galaxy Unpacked 2020 będzie także okazją do oficjalnego zaprezentowania drugiego smartfona Samsunga z elastycznym wyświetlaczem, Galaxy Z Flip. Sprzęt ten będzie bezpośrednim konkurentem dla Motoroli Razr, ale przewyższy ją pod względem wydajności dzięki mocniejszym podzespołom. Jeśli Samsungowi uda się przekonać klientów do tego modelu, możemy być świadkami renesansu telefonów z klapką, które cieszyły się ogromną popularnością w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku.

Samsung Galaxy S20 - relacja z premiery

Według przecieków podczas imprezy Samsung zaprezentuje także szereg akcesoriów dodatkowych takich jak słuchawki dokanałowe Galaxy Buds+ czy głośniki Galaxy Home Mini. O tym, co zaoferują poszczególne sprzęty, dowiemy się 11 lutego o godzinie 20:00 czasu polskiego. Relacja z Galaxy Unpacked 2020 będzie transmitowana na żywo do internetu, przebieg konferencji można śledzić na stronie wydarzenia.