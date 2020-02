Oscary 2020: Samsung pokazał składany telefon

Dotychczas Samsung wstrzymywał się z komentowaniem plotek dotyczących nowego smartfona z elastycznym wyświetlaczem. Choć po sieci krążyło mnóstwo przecieków oraz zdjęć z tym sprzętem, zostały one oficjalnie przemilczane. Aż do czasu oscarowej gali, która według Samsunga była idealnym momentem, aby podzielić się ze światem nagraniem prezentującym ten niezwykły gadżet.

Choć Samsung Galaxy Z Flip będzie jedną z głównych atrakcji Galaxy Unpacked, 11 lutego, rozdanie Oscarów uchyliło rąbka tajemnicy na temat tego gadżetu. W trakcie gali zaprezentowano krótki film pokazujący jego działanie:

Nagranie potwierdza przecieki, które dotychczas pojawiły się w sieci. Zgodnie z przewidywaniami Samsung Galaxy Z Flip będzie smartfonem z klapką, wyposażonym w dodatkowy wyświetlacz na zewnętrznej części obudowy, to na nim pojawią się najważniejsze powiadomienia. Samsung zaprezentował także interesującą funkcję związaną z giętkim ekranem: po rozłożeniu głównego wyświetlacza do połowy sprzęt sprawdzi się w roli podręcznego systemu do wideorozmów.

Przecieki głoszą, że sercem Galaxy Z Flipa ma być ponoć ubiegłoroczny procesor Snapdragon 855+ zasilany baterią o pojemności 3300 mAh i będzie sprzedawany w cenie 1400 dolarów od 14 lutego. Więcej na temat urządzenia dowiemy się już wkrótce, podczas oficjalnej prezentacji na pierwszej tegorocznej konferencji Samsung Unpacked.