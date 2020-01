Samsung Galaxy Z Flip - zdjęcia i specyfikacja smartfona wyciekły do sieci

Samsung Galaxy Z Flip nie został jeszcze oficjalnie zaprezentowany, ale szczegółowe informacje na jego temat zostały opublikowane na łamach portalu WinFuture. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że smartfon będzie składał się inaczej, niż ubiegłoroczny model Galaxy Fold. Zastosowane rozwiązanie przypomina raczej to z konkurencyjnej Motoroli razr.

Galaxy Z Flip ma posiadać 6,7-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości 2636 na 1080 pikseli, procesor Qualcomm Snapdragon 855+, 8 GB RAM i 256 GB pamięci na pliki, a także dwa aparaty: tylni z dwoma obiektywami 12 Mpix f/1.8 i f/2.2 oraz przedni 10 Mpix f/2.4. Całość działać będzie na systemie Android 10 z nakładką Samsung UI 2 i będzie napędzane baterią o pojemności 3300 mAh z opcją szybkiego ładowania.

Samsung Galaxy Z Flip - tak ma wyglądać składany smartfon

Samsung Galaxy Z Flip ma trafić do sprzedaży w Europie już 14 lutego i ma kosztować około 1500 euro (ok. 6400 zł).

Oczywiście, do czasu oficjalnej zapowiedzi warto podchodzić z pewną dozą ostrożności do tego przecieku. Biorąc jednak pod uwagę, jak szczegółowe dane podało WinFuture, można być jednak niemal pewnym, że mają oni dostęp do sprawdzonych i konkretnych informacji.