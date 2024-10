Na ekranie telewizora Samsung 55 OLED 4K S90D Smart TV 2024

fot. naEkranie.pl

Reklama

W tegorocznej ofercie koreańskiego giganta ten telewizor pozycjonowany jest jako model o stopień niżej od flagowego OLEDa, ale ma z nim wiele cech wspólnych i oferuje wysoką wydajność w nieco niższej cenie. W tym tekście postaram się przybliżyć najważniejsze cechy telewizora Samsung QE55S90D, obejmujące jego design, funkcje, jakość obrazu i dźwięku oraz możliwości gamingowe.

Design i jakość wykonania

Samsung S90D, jak na telewizor OLED przystało, ma wyjątkowo smukły profil, nieco grubszy jest wyłącznie w dolnej części, gdzie mieszczą się wszystkie wejścia audio-video, głośniki oraz zasilanie. Ultracienkie ramki otaczające ekran nie odciągają uwagi od treści wyświetlanych na ekranie. Laserowy Design sprawia, że telewizor jest nie tylko urządzeniem wyświetlającym obraz, ale także stylowym dodatkiem do wystroju domu.

fot. naEkranie.pl

Samsung S90D ma podstawę z dwoma centralnie umieszczonymi nogami, które montuje się bez użycia śrub, a następnie zakłada na nie maskownicę, która sprawia, że podstawa wygląda jak pojedyncza stopa. Wbrew pozorom takie rozwiązanie zapewnia stabilne wsparcie dla ekranu, a przy tym wygląda całkiem elegancko. Podstawa wystaje jednak dość mocno do przodu, co sprawia, że na niektórych meblach może utrudnić umieszczenie soundbara. Użytkownicy planujący korzystać z zaawansowanego sprzętu audio mogą oczywiście rozważyć montaż telewizora na ścianie.

fot. naEkranie.pl

Jeśli chodzi o łączność, to Samsung S90D oferuje szeroki zestaw opcji. Ma cztery wejścia HDMI 2.1, wszystkie obsługują rozdzielczość 4K przy częstotliwości odświeżania 144 Hz, Variable Refresh Rate (VRR) i Auto Low Latency Mode (ALLM), więc jest wręcz stworzony dla graczy. Trzeci port HDMI obsługuje również eARC (Enhanced Audio Return Channel) do przesyłania dźwięku. Dodatkowo, dostępne są dwa porty USB 2.0 do odtwarzania multimediów i podłączania peryferiów, optyczne wyjście audio do podłączenia soundbara lub systemów audio, port Ethernet do połączeń przewodowych z internetem, wejście RF (antenowe) do odbioru naziemnego oraz gniazdo CI (Common Interface). Opcje łączności bezprzewodowej obejmują Wi-Fi i Bluetooth 5.2, a także obsługę Apple AirPlay 2.

fot. naEkranie.pl

Dołączony do Samsunga S90D pilot to ekologiczne, uproszczone urządzenie zasilane energią słoneczną, co eliminujące potrzebę używania baterii jednorazowych. Ma wszystkie niezbędne przyciski, w tym bezpośredni dostęp do popularnych serwisów streamingowych i ustawień telewizora. Pilot jest nieduży i niezwykle lekki, więc trochę zbyt łatwo zapodziać go na kanapie, ale obsługa telewizora za jego pomocą jest prosta i intuicyjna. Pilot do OLEDa Samsunga przypomina mi nieco ten dołączany do starszego modelu konsoli Nvidia Shield. Osobiście brakuje mi nieco podświetlenia przycisków, a jakoś wykonania mogłaby być bardziej „premium”, ale pilot zadowalająco wypełnia swoje zadania.

fot. naEkranie.pl

Funkcje Smart oraz interfejs

Samsung S90D działa na najnowszej wersji systemu Tizen OS Samsunga. Ekran główny jest podzielony na dwie zakładki: „Odkrywaj” i „Aplikacje”. Zakładka „Odkrywaj” oferuje spersonalizowane rekomendacje na podstawie ostatnio oglądanych treści i często używanych aplikacji. Zakładka „Aplikacje” zapewnia łatwy dostęp do szerokiej gamy aplikacji w ekosystemie Samsunga. Telewizor obsługuje wszystkie główne platformy streamingowe, w tym oczywiście Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+, Max, Rakuten TV, YouTube, Twitch i wiele, wiele innych.

fot. Samsung

Aplikacja SmartThings zapewnia opcję sterowania telewizorem za pośrednictwem smartfonów, a telewizor może być też hubem, z którego możemy sterować całym domem inteligentnych urządzeń – od oświetlenia i klimatyzacji po lodówki, piekarniki czy pralki. Nad prywatnością naszych danych czuwa rozwiązanie Samsung Knox.

fot. Samsung

Imponująca jakość obrazu

Samsung rozpoczął jakiś czas temu współpracę z największym producentem paneli OLED na świecie, konkurencyjnym koreańskim koncernem LG. Stąd w obecnym roku modelowym zaszły pewne zmiany i potentat na rynku telewizorów zrezygnował z oznaczenia swoich produktów skrótem QD-OLED. Spowodowane jest to faktem, że w modelach S90D można znaleźć zarówno panele OLED produkcji Samsunga, jak i właśnie LG. Testowany przeze mnie model Samsung QE55S90D wyposażony jest najprawdopodobniej w matrycę OLED od LG, identyczną jak w bardzo udanym modelu LG C4. Według informacji dostępnych na stronie DisplaySpecifications w Europie wyłącznie model 65-calowy na pewno korzysta z panelu QD-OLED produkcji Samsunga. Telewizor osiąga wysoką szczytową jasność, jak na model z matrycą OLED, sięgającą nawet 1100 nitów, co zapewnia świetne kolory w trybach HDR. Dzięki temu, że każdy piksel matrycy emituje własne światło, Samsung S90D oferuje głęboką czerń i nieskończony kontrast, zapewniając wyjątkową jakość obrazu.

fot. naEkranie.pl

Napędzany nowym procesorem NQ4 AI Gen2, telewizor wykorzystuje 20 sieci neuronowych do zaawansowanego przetwarzania i skalowania obrazu. Telewizor oferuje kilka predefiniowanych ustawień obrazu, ale dla filmowych maniaków przeznaczony jest zwłaszcza tryb Filmmaker, w którym Samsung S90D może pochwalić się znakomitym odwzorowaniem kolorów od razu po wyjęciu z pudełka i zakończeniu początkowej konfiguracji.

Obsługa ruchu jest płynna i efektywna, telewizor radzi sobie z szybko poruszającymi się treściami z minimalnymi artefaktami, dzięki czemu oglądanie sportu czy granie w gry jest wyjątkowym doświadczeniem. Oferuje tryb automatyczny lub użytkownika, co pozwala na dostosowanie wygładzania ruchu zgodnie z naszymi preferencjami.

Dzięki technologii OLED S90D oferuje również bardzo szerokie kąty widzenia, zapewniając wysoką jakość obrazu nawet podczas oglądania z boku. Specjalny filtr nałożony na powierzchnię ekranu skutecznie redukuje odbicia i utrzymuje kontrast w różnych warunkach oświetleniowych, więc oglądanie jest równie przyjemne zarówno w ciemnych, jak i jasnych pomieszczeniach.

Wydajność HDR

S90D obsługuje wiele formatów HDR, w tym HDR10 i HLG, a także HDR10+ w trybach Adaptive i Gaming. Mimo że nie obsługuje Dolby Vision, wydajność HDR tego telewizora jest imponująca.

fot. naEkranie.pl

Podczas oglądania treści HDR, takich jak choćby wyjątkowo mroczny Batman z Robertem Pattinsonem czy osadzony w tym samym uniwersum serial Pingwin z Colinem Farrellem, Samsung S90D dostarcza głęboką czerń, żywe kolory i doskonałe szczegóły w cieniach. Sceny z drugiej części Diuny również wyglądają niezwykle efektownie – zarówno te jasno oświetlone na pustyni, jak i czarno-białe na Giedi Prime. Telewizor radzi sobie z trudnymi scenami z łatwością, ukazując zalety technologii OLED w dostarczaniu oszałamiających wrażeń wizualnych.

Stworzony do grania

Samsung S90D jest doskonałym wyborem dla graczy, oferując wszechstronne funkcje gamingowe, które zaspokajają zarówno entuzjastów konsol, jak i PC. Wszystkie cztery porty HDMI 2.1 obsługują rozdzielczość 4K przy 144 Hz, Variable Refresh Rate (VRR) i Auto Low Latency Mode (ALLM). Telewizor obsługuje również FreeSync Premium Pro więc gry wyświetlane są płynnie i bez zacięć oraz Motion Xcelerator Turbo Pro 144Hz, aby poprawić klarowność ruchu w szybkich grach.

Dzięki niskiemu opóźnieniu wejściowemu na poziomie 9 ms, Samsung S90D zapewnia niezwykle responsywną rozgrywkę. Telewizor radzi sobie z ruchem doskonale, nawet przy najwyższych liczbach klatek na sekundę, co czyni go odpowiednim dla gier FPP, w których liczy się każda milisekunda.

fot. naEkranie.pl

Zaskakujaca jakość dźwięku

Samsung S90D dostarcza imponujący dźwięk, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego wyjątkowo smukły profil oraz fakt korzystania z głośników skierowanych w dół. System 2.1-kanałowy o mocy 40 W, zapewnia dobre średnie i wysokie tony, a także zaskakująco solidny bas i wysoką głośność. Telewizor skutecznie tworzy scenę dźwiękową, która zabiera widza w sam środek akcji. Tam, gdzie jest dostępna, obsługa Dolby Atmos dodaje głębi. Wprawdzie brak dedykowanych głośników ogranicza pełne doświadczenie Dolby Atmos w porównaniu z systemami z głośnikami skierowanymi w górę lub sufitowymi, to algorytmy pomagają stworzyć bardziej immersyjne środowisko dźwiękowe. Oczywiście warto uzupełnić S90D o jeden z wielu zestawów soundbar w ofercie Samsunga, żeby dzięki funkcji Q-Symphony mógł jeszcze bardziej zachwycić nas dźwiękiem. Telewizor obsługuje oczywiście ARC i eARC, pozwalając na wysokiej jakości przesyłanie dźwięku do kompatybilnych systemów audio.

fot. Samsung

Najważniejsi konkurenci

W porównaniu z topowym Samsungiem S95D, model S90D oferuje wiele tych samych korzyści w znacznie niższej cenie. Droższy S95D oferuje podłączenie za pomocą One Connect Box, więc jest jeszcze smuklejszy, a także ma nieco wyższy poziom maksymalnej jasności obrazu. Dla tych, którzy mogą zwiększyć swój budżet, S95D oferuje lepszą jakość obrazu i wzornictwa, ale Samsung S90D zapewnia doskonały stosunek jakości do ceny.

fot. Samsung

LG C4 OLED TV to silny konkurent, oferujący podobną cenę i funkcje oraz najpewniej taką samą matrycę OLED. Dodatkowo LG C4 obsługuje Dolby Vision HDR i Asystenta Google, których brakuje w Samsungu S90D. Oba telewizory oferują porównywalne funkcje gamingowe, choć to S90D oferuje odświeżanie 144 Hz. Wybór między nimi może zależeć od osobistych preferencji użytkownika dotyczących integracji np. z domowym ekosystemem czy konkretnych funkcji lub po prostu zamiłowania do jednej z koreańskich marek.

Podsumowanie naEKRANIE

Telewizor Samsung S90D OLED jest doskonałą opcją dla szukających wydajności premium bez konieczności zapłacenia pełnej ceny flagowego modelu. Jego połączenie zaawansowanej technologii OLED, ulepszonego przetwarzania AI i funkcji gamingowych czyni go wszechstronnym wyborem dla wszystkich typów użytkowników.

Telewizor doskonale radzi sobie z obrazem, dostarczając żywe kolory, głęboką czerń i efektowną wydajność HDR. Ulepszony procesor AI poprawia zarówno obraz, jak i dźwięk, podczas gdy intuicyjny Tizen OS zapewnia przyjazne dla użytkownika środowisko Smart TV, choć po prawdzie system ten wymaga już pewnego odświeżenia. Entuzjaści gier docenią niski input lag, wysokie częstotliwości odświeżania.

Mimo że brakuje mu pewnych funkcji, takich jak obsługa Dolby Vision i Asystenta Google, te braki są równoważone przez mocne strony telewizora w innych obszarach. Rozważania dotyczące wystającej podstawy czy uproszczonego pilota są w dużej mierze subiektywne.

Ogólnie rzecz biorąc, Samsung QE55S90D to świetny telewizor OLED, który oferuje doskonałą jakość obrazu i dźwięku, bogaty zestaw funkcji i zaawansowane możliwości gamingowe. Pomimo kilku ograniczeń, stanowi godnego konkurenta na rynku telewizorów premium i mogę go z czystym sumieniem polecić każdemu filmowemu maniakowi ze względu na jakość obrazu ogólną wydajność oraz oczywiście cenę wynoszącą w momencie pisania artykułu 6599 zł za testowany model 55 calowy w oficjalnym sklepie Samsunga.