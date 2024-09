Samsung The Frame: telewizor, który zmieni każdy salon w galerię sztuki

fot. Samsung

Samsung Art Store to subskrypcyjna usługa umożliwiająca właścicielom telewizorów The Frame dostęp do ponad 2500 dzieł sztuki cyfrowej. Współpracując z 60 muzeami i galeriami oraz ponad 800 artystami, Samsung oferuje kolekcję zadowalającą zarówno miłośników klasyki, jak i fanów awangardy. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku na pilocie, aby przekształcić swój salon w prywatną galerię.

W tym roku Samsung wprowadził bezpłatną funkcję Art Store Streaming. Każdego miesiąca użytkownicy mogą cieszyć się pokazem 20 starannie wybranych prac, wyświetlanych w formie pięknego pokazu slajdów. To doskonały sposób na odkrywanie różnorodnej i ekscytującej kolekcji dostępnej w Art Store.

Od debiutu The Frame w Polsce w 2017 roku, telewizory z tej serii znalazł już 70 tysięcy nabywców. Najpopularniejsze są modele o przekątnej 55 cali (28%) oraz 65 cali (20%). Sukces The Frame to efekt połączenia funkcjonalności z unikalnym designem, który sprawia, że po zawieszeniu na ścianie wygląda jak prawdziwy obraz.

The Frame wyposażony jest w rewelacyjną Matową Powłokę Ekranu, eliminującą odblaski i pozwalającą w pełni docenić detale wyświetlanych dzieł, niezależnie od oświetlenia. Dodatkowo, w 2024 roku telewizor uzyskał certyfikat Validated ArtfulColor od firmy PANTONE, potwierdzający wyjątkową zdolność reprodukcji kolorów zgodnie ze standardami Pantone.

Użytkownicy mogą dostosować wygląd telewizora do wystroju wnętrz dzięki wymiennym, magnetycznym ramkom, które można dokupić m.in. w sklepie Samsunga. Dostępne są dwa style — nowoczesny i klasyczny — oraz wiele opcji kolorystycznych, co pozwala na pełną personalizację urządzenia.

Dzięki Trybowi Sztuka, The Frame pozwala zmienić salon w prywatną galerię sztuki z ulubionymi obrazami. A dla tych, którzy chcą poszerzyć swoje horyzonty artystyczne, dedykowany sklep Art Store oferuje bogatą kolekcję wyselekcjonowaną przez profesjonalnych kuratorów. Niezależnie od tego, czy znajdzie się w domu, biurze czy pracowni, telewizor The Frame pozwala cieszyć się sztuką w najpiękniejszej formie.

Dzieła sztuki wyświetlane na telewizorach The Frame można między innymi obejrzeć w luksusowym showroomie w willi przy ulicy Grzybowskiej 58 w Warszawie, w której mieści się Archicom Collection Gallery. Obecnie można tam obejrzeć wystawę zdjęć geniusza fotografii Helmuta Newtona oraz zdjęcia naszego rodzimego mistrza fotografii czarno-białej Szymona Brodziaka w Brodziak Gallery.

