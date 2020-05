Samsung stworzył telewizor idealny na grilla

Zdjęcie: Samsung

Wojna telewizorów przenosi się na nowy front. Samsung zaprezentował światu nowy odbiornik z linii Terrace, który dołącza do grona lifestyle’owych urządzeń pokroju Serifa i Frame’a. Ale w przeciwieństwie do swoich starszych braci nie powstał po to, aby upiększyć nasze salony. Terrace to telewizor przystosowany do pracy w trudnych warunkach. Świeci z mocą 2000 nitów, ma certyfikat wodoodporności IP55 i jest odporny na zapylenie.

Wszystkie wymienione wyżej cechy mają jeden cel – sprawić, aby Terrace uprzyjemnił oglądanie filmów i seriali poza domem. W naszych ogródkach, na tarasach i balkonach podczas imprez plenerowych oraz rodzinnego grillowania. Wysoka jasność ma być gwarantem, że obraz będzie dobrze widoczny nawet w trakcie słonecznego dnia, a odporna obudowa zabezpieczy telewizor przed niszczycielskim wpływem warunków atmosferycznych.

Warto zauważyć, że wzmocnienie konstrukcji nie wpłynęło na znaczące zwiększenie gabarytów urządzenia. Samsung Terrace ma jedynie 59 mm grubości. Wewnątrz telewizora znalazło się także miejsce na odbiornik HDBaseT, który pozwoli za pośrednictwem jednego kabla zasilić urządzenie oraz przesłać na nie filmy w rozdzielczości 4K.

Samsung Terrace

Niestety, za taki gadżet trzeba zapłacić sporą sumkę. Amerykański oddziała Samsunga wycenił 55-calowy model Terrace na 3455 dolarów, za 65-calowy model trzeba zapłacić 4999 dolarów, a za 75-calowy – 6499 dolarów. W tej cenie otrzymamy jednak sprzęt z najwyższej półki porównywalny do topowych QLED-ów. Matryce Terrace wyposażono w system lokalnego podświetlenia, technologię kropek kwantowych oraz powłokę antyrefleksyjną. Nie zabrakło także trybu Ambient, który pozwoli wyświetlać interaktywne obrazy czy galerie zdjęć, kiedy nie będzie wykorzystywany do oglądania filmów.

Terrace w pierwszej kolejności trafił na rynek amerykański i kanadyjski, a jeszcze w tym roku pojawi się m.in. w Australii, Niemiec czy Nowej Zelandii. Firma planuje wypuścić również model profesjonalny, zaś miłośnicy dźwięku z najwyższej półki będą mogli dokupić system audio Terrace Soundbar, równie odporny co sam telewizor.