Samsung – trzy innowacyjne telewizory na 2020 rok

Samsung postanowił zaprezentować na CES 2020 w Las Vegas trzy skrajnie odmienne podejścia do produkcji telewizorów. Największa targi technologiczne pozwolą przyjrzeć się, jak koreańska korporacja zapatruje się na rozwój wyświetlaczy nowej generacji.

Na stoisku Samsunga najbardziej okazale prezentują się produkty z linii MicroLED, modułowe telewizory opracowane z myślą o najzamożniejszych klientach. W tym roku Samsung postanowił rozszerzyć portfolio tych urządzeń o modele 88- i 150-calowe wykonane w technologii Infinity. Ramki nowych modułów mają być tak cienkie, że odbiorca będzie w stanie idealnie spasować je ze sobą, a co za tym idzie – perfekcyjnie wtopić wyświetlacz w otoczenie. Cechą charakterystyczną paneli MicroLED jest niezależnie podświetlenie każdego z pikseli, dzięki czemu procesor telewizora może wyświetlić obraz o wysokiej jasności (do 5000 nitów) i doskonałym kontraście jednocześnie.

Z myślą o szerszym gronie odbiorców zaprojektowano z kolei nowy telewizor 8K, Samsung Q950TS. Sprzęt wyróżnia się na tle modelu 8K z ubiegłego roku ultracienką ramką okalającą matrycę Infinity Screen. Taka konstrukcja ma sprawić, że obraz będzie niemal wylewać się z ekranu – wyświetlacz zajmuje aż 99% przedniej części urządzenia. Sercem telewizora jest procesor Quantum 8K wyposażony w funkcję Inteligentnego Skalowania do 8K wykorzystującą algorytmy uczenia maszynkowego do automatycznego skalowania obrazu do jakości zbliżonej do natywnego 8K. W procesorze zaimplementowano także tryb Adaptive Picture dopasowujący parametry wyświetlania do otoczenia oraz system Tizen służący do zarządzania aplikacjami telewizora oraz oprogramowaniem inteligentnego domu.

Projektanci pochylili się również nad podzespołami odpowiedzialnymi za odtwarzanie ścieżki audio i wyposażyli Samsunga Q950TS w szereg funkcji optymalizujących brzmienie przestrzenne. Ciekawą opcją wydaje się możliwość sparowania systemu audio z nowym soundbarem HQ-Q800T – po połączeniu obu urządzeń soundbar wykorzysta głośniki wbudowane w telewizor jako dodatkowy kanał audio dynamizujący brzmienie.

Samsung MicroLED CES 2020

Ostatnią spośród telewizyjnych nowości Samsunga zaprezentowanych na CES 2020 w Las Vegas jest linia Sero. Te telewizory zadebiutowały na południowokoreańskim rynku już w zeszłym roku, a teraz doczekały się globalnej premiery. Odbiorniki Sero powstały z myślą o pokoleniu millenialsów wychowanych na konsumowaniu treści za pośrednictwem smartfonowych ekranów. Ich nazwa jest nieprzypadkowa – nawiązuje to koreańskiego słowa oznaczającego „pionowy”.

Cechą charakterystyczną tej linii jest możliwość zmiany orientacji wyświetlania obrazu z poziomej na pionową. Funkcja ma uprzyjemnić przesyłanie treści ze smartfonów na duży ekran. Umożliwi wyświetlenie pionowych fotografii na pełnej powierzchni matrycy, sprawdzi się także w parze z takimi serwisami jak Instagram czy TikTok.

– Użytkownicy korzystają z ekranów codziennie, aby pracować, ćwiczyć czy robić zakupy bez wychodzenia z domu. W miarę jak zmienia się nasz styl życia, ewoluuje też ekran telewizora, zapewniając dostęp do ulubionych treści i informacji w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca i w dowolnym momencie – powiedział Jong-hee Han, President, Visual Displays w Samsung Electronics. – W ramach naszej wizji „Screens Everywhere” (Ekrany w każdym miejscu) zapewniamy użytkownikom domowym wyrazistsze, spójne wrażenia wizualne, oferując w naszych telewizorach zarówno funkcje działające na bazie sztucznej inteligencji, jak i technologię 8K.

Podczas tegorocznych targów CES Samsung zbudował wokół siebie spójną narrację, wyraźnie zarysowując ścieżki rozwoju branży telewizyjnej. Z jednej strony pokazał, że nadal chce inwestować w obiecującą technologię MicroLED, z drugiej zaś stawia na odbiorni 8K, które w dłuższej perspektywie czasowej mają zastąpić telewizory 4K. Linia Sero jest za to odzwierciedleniem zmieniającego się świata – nawet jeśli spotka się z chłodnych rynkowym przyjęciem, Samsung dał znak, że jest gotowy eksperymentować z różnymi formami, aby spełnić specyficzne potrzeby potencjalnych klientów.