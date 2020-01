Samsung sprzedał więcej smartfonów 5G, niż planował

W 2019 roku telefony Samsunga wyposażone w moduł 5G kupiło 6,7 miliona klientów. W skali globalnej wynik ten może nie wydawać się zbyt wygórowany, w końcu według Wedbush Securities największy konkurent Koreańczyków, firma Apple, sprzedała 185 milionów iPhone’ów. Warto jednak pamiętać, że w przypadku Samsunga mówimy wyłącznie o dwóch modelach z najwyższej półki cenowej, które były dostępne w ograniczonej dystrybucji: Galaxy S10 5G oraz Galaxy Note 10 Plus 5G.

Tak dobre wyniki sprzedaży zaskoczyły samego Samsunga. W trakcie targów IFA 2019 firma mogła pochwalić się 2 milionami sprzedanych urządzeń z 5G. Wówczas szacowano, że do końca roku liczba ta podwoi się i Samsung zamknie rok z 4 milionami sprzedanych telefonów 5G. Ostateczny wynik przebił prognozy o niemal 3 miliony urządzeń, plasując Samsunga na pozycji lidera branży – firma zagarnęła 53,9% rynku 5G.

Ale prawdziwym sprawdzianem dla korporacji będzie jednak kilkanaście kolejnych miesięcy, kiedy nową infrastrukturą przesyłu danych zainteresują się inni producenci, w tym m.in. Apple. Dopiero starcie z szeroką konkurencją pokaże, czy Samsung będzie w stanie utrzymać pozycję lidera.

Swój udział w promocji 5G ma wszak firma Qualcomm, producent najpopularniejszych układów mobilnych klasy premium. Ich nowy procesor Snapdragon 865 będzie domyślnie wyposażony w moduł 5G, dzięki czemu znacznie więcej telefonów będzie mogło korzystać z potencjału tej infrastruktury. W tym roku nie będą powstawały specjalne wersje telefonów obsługujących 5G, jak miało to miejsce np. w przypadku wspomnianej serii Samsung Galaxy S10. Każdy telefon z nowym Qualcommem Snapdragon 865 będzie mógł skorzystać z tej technologii.

Zobacz także:

Przesiadka branży mobilnej na 5G jest nieunikniona, wdrożenie tej technologii jest konieczne do zmniejszenia ryzyka blackoutu telekomunikacyjnego, które wisi nad krajami wysoce rozwiniętymi. Dzięki nowej infrastrukturze możliwe będzie także szybsze przesyłanie danych oraz zmniejszenie opóźnień pomiędzy serwerem a urządzeniem docelowym, co pomoże m.in. w usprawnieniu funkcjonowania gamingowych serwisów streamingowych pokroju GeForce NOW czy Google Stadia.