San Andreas - co z kontynuacją filmu? Alexandra Daddario komentuje

materiały prasowe

San Andreas był relatywnie dobrze przyjętym przez widzów filmem, który zdołał zarobić prawie pół miliarda dolarów. Nic więc dziwnego, że producenci rozmyślali nad stworzeniem sequela, w którym miałby powrócić do głównej roli Dwayne Johnson. Według wcześniejszych doniesień, postać grana przez The Rocka miała zmagać się z bliżej nieokreślonymi pułapkami natury na terenie całego Pacyficznego Pierścienia Ognia, na którym występuje ponad 80% wszystkich trzęsień ziemi oraz 90% czynnych wulkanów.

Za scenariusz odpowiedzialni mieli być Neil Widener i Gavin James, a jako reżyser ponownie miał pojawić się Brad Peyton. Takie informacje mogliśmy przeczytać w 2016 roku. Jak sprawa wygląda dziś? Alexandra Daddario, występująca w pierwszym filmie, udzieliła wywiadu portalowi Collider. Podczas rozmowy przyznała, że doszło do spotkania dotyczącego sequela, ale nic z tego najwyraźniej nie wyszło i projekt zdaje się stać w miejscu.

Wspomniano mi o tym kilka lat temu, kiedy przyszłam do New Line. Nie wydaje mi się, żeby dyrektor, z którym rozmawiałam, jeszcze był z tym projektem związany. Ale mieli napisany szkic. O ile wiem, to na ten moment nic się w tmy kierunku nie dzieje. Kupa czasu minęła.

fot. Dwayne Johnson

Trudno zatem powiedzieć czy projekt miałby jeszcze szansę realizacji, zwłaszcza biorąc pod uwagę lata minione od premiery pierwszego filmu i zmieniony status głównej obsady, która na brak zajęć nie może narzekać.