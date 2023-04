Sand Land - zwiastun serialu anime. To historia twórcy Dragon Balla

fot. materiały prasowe

Sand Land to serial anime oparty na mandze autorstwa Akiry Toriyamy, czyli człowieka najbardziej znanego z tego, żę wymyślił Dragon Balla. Pierwszy zwiastun trafił do sieci i możemy zobaczyć, jak to się prezentuje

Za animację odpowiadają studia Sunrise, Kamikaze Douga i ANIMA. W obsadzie japońskiego dubbingu są Mutsumi Tamura (Beelzebub) oraz Kazuhiro Yamaji (Rao). Reżyserem jest Toshihisa Yokoshima (Amanatsu).

Sand Land - zwiastun

Sand Land - o czym jest serial?

Jest to historia demona Beelzebuba, który razem z szeryfem Rao pracującym w małym miasteczku wyruszają na wyprawę, aby odnaleźć źródło wody. Chcą je wykorzystać do tego, by podzielić się z mieszkańcami pustynnego świata, w którym rozgrywa się fabuła. W tym uniwersum żyją demony i ludzie.

Przypomnijmy, że Sand Land to pierwsza manga Toriyamy, którą stworzył po zakończeniu prac nad Dragon Ballem. Akira Toriyama osobiście jest zaangażowany w tworzenie serialu.

Sand Land - premiera w Japonii odbędzie się 18 sierpnia 2023 roku.