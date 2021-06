Sandman - Neil Gaiman zdradza na czym będzie oparty 1. sezon serialu

źródło: materiały prasowe

Trwają prace nad serialem Sandman, adaptacji kultowej serii komiksowej. Scenarzysta graficznego pierwowzoru, Neil Gaiman, który jest również producentem wykonawczym serialu wyjawił na swoim koncie na Twitterze, że 1. sezon produkcji będzie oparty na pierwszych dwóch zeszytach z serii.

Warto zaznaczyć, że Gaiman zdradził już jakiś czas temu, że w produkcji zobaczymy takie historie znane z komiksowej sagi jak 24 Hours, w której klienci pewnej restauracji nagle wpadają w szał i zaczynają mordować się nawzajem, Dream a Little Dream of Me o byłej dziewczynie Johna Constantine'a, która uzależnia się od sakiewki Morfeusza i wypuszcza sny do świata realnego oraz Collectors, która skupia się na postaci seryjnego mordercy.

W obsadzie znajdują się Tom Sturridge, (Morfeusz), Gwendoline Christie (Lucyfer), Vivienne Acheampong (Lucienne), Charles Dance (Roderick Burgess), Sanjeev Bhaskar (Kain), Boyd Holbrook (Corinthian). Asim Chaudhry (Abel), Kirby Howell-Baptiste (Śmierć), Mason Alexander Park (Pożądanie), Donna Preston (Rozpacz), Jenna Coleman (Johanna Constantine), Niamh Walsh (zdradzona młoda Ethel Cripps), Joely Richardson (starsza Ethel Cripps), David Thewlis (John Dee, syn Ethel), Kyo Ra (Rose Walker), Stephen Fry (Gilbert), Razane Jammal (Lyta Hall), Sandra James Young (Unity Kinkaid) oraz Patton Oswalt (Matthew).