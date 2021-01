Sandman - Taron Egerton zagra w serialu Netflixa?

fot. materiały prasowe

Wygląda na to, że gwiazda serii Kingsman, Taron Egerton, znalazł się w obsadzie oczekiwanego przez wielu serialu Netflixa Sandman, opartego na kultowej serii komiksów, do której scenariusz napisał Neil Gaiman. Co ciekawe portal Deadline podał tę informację przy okazji innego newsa o jednym z projektów Egertona. W nim zaznaczono, że aktor jest związany z Sandmanem. Nie podano niestety w jaką rolę Egerton miałby się wcielić w projekcie.

Głównego bohatera, Morfeusza, ma podobno zagrać Tom Sturridge. W obsadzie miała znaleźć się również Gwendoline Christie.

Źródło: materiały prasowe

Warto wspomnieć, że komiksowy oryginał składa się z 75 zeszytów. Jak zapewniał w jednym z wywiadów sam Gaiman 1. sezon produkcji ma być oparty między innymi na tych historiach: 24 Hours, w której klienci restauracji zaczynają powoli dostawać szału i mordować się nawzajem, Dream a Little Dream of Me o byłem dziewczynie Johna Constantine'a, która uzależnia się od sakiewki Morfeusza i wypuszcza sny do świata realnego, A Hope in Hell, w której Morfeusz schodzi do Piekła oraz Collectors, która skupia się na postaci seryjnego mordercy.