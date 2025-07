Outlander - to koniec historii. Zwiastun zapowiada finałowy sezon!

fot. materiały prasowe

Reklama

Podczas piątkowego panelu na San Diego Comic-Con twórcy serialu Outlander po raz ostatni spotkali się z fanami. Przyjechali promować ósmy, finałowy sezon i zaprezentowali pierwszy zwiastun. Jego początek to przypomnienie kluczowych wydarzeń, które doprowadziły do punktu wyjściowego ostatniej serii, a końcówka zwiastuna sugeruje możliwy los Jamiego Frasera!

Outlander – zwiastun 8. sezonu

Sceny z nowego sezonu rozpoczynają się od 1:50!

Outlander – co wiemy o 8. sezonie?

Podczas panelu potwierdzono, że premiera finałowego sezonu odbędzie się dopiero na początku 2026 roku. Sam panel miał nostalgiczny charakter – pełen wspomnień, emocji i podziękowań za osiem lat serialu. Szczegóły fabularne nie zostały ujawnione.

Schwarzenegger wraca do Predatora! Komentarz i wideo z nowego filmu!

Na zakończenie spotkania Raya Yarbrough wykonała na żywo kultową piosenkę z czołówki serialu – moment, który szczególnie poruszył fanów.

ROZWIŃ ▼

Serial bazuje na książkach Diany Gabaldon, więc fani literackiego pierwowzoru mogą domyślać się kierunku historii. Jednak twórcy wielokrotnie udowodnili, że potrafią zaskoczyć i wprowadzać zmiany. Przekonamy się wiosną 2026 roku. Niewykluczone, że spin-off Outlander: Blood of My Blood, którego premiera planowana jest na 2025 rok, wprowadzi ważny wątek do finałowego sezonu – co mogło być powodem milczenia twórców na temat fabuły.