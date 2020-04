Saturday Night Live - Brad Pitt wciela się w znanego lekarza i wyśmiewa zalecenia Donalda Trumpa

Saturday Night Live zaprezentowało swój drugi nagrany zdalnie odcinek, w którym wystąpił Brad Pitt. Zdobywca Oscara pojawił się jako dr Anthony Fauci, dyrektor Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych, doradca Białego Domu. Przypomnijmy, że w USA trwa medialna burza po tym, jak Donald Trump zasugerował, że wstrzykiwanie środków do dezynfekcji może pomóc w walce z koronawirusem. W czasie pandemii covid-19 Fauci musi prostować absurdalne zalecenia prezydenta.

Fauci-Pitt próbował wyjaśnić niektóre komentarze Trumpa ws. koronawirusa. Prezydent między innymi wspomniał, że szczepionka ma pojawić się szybko.

Relatywnie szybko to interesująca fraza. Relatywnie szybko w świetle historii Ziemi? Jasne, szczepionka będzie wtedy bardzo szybko. Ale gdy mówisz twojemu przyjacielowi, że skończysz coś niedługo, a to "niedługo" trwa półtora roku, to twój przyjaciel ma prawo być wkurzony.

Na wypowiedź dotyczącą użycia środków dezynfekujących jako leków Pitt-wirusolog po prostu zaniemówił.

Następnie odwołał się do plotek o tym, że Trump zamierza go zwolnić - zapewnił, że nadal będzie przekazywał fakty tym, którzy zechcą go wysłuchać. Na koniec aktor zdjął perukę i już na poważnie podziękował doktorowi Fauciemu za spokój i klarowność wypowiedzi w tym stresującym czasie. Złożył też hołd służbie zdrowia, lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom medycznym.

Wystąpienie Pitta zobaczycie tutaj: