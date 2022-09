Scarlet Witch powróci do MCU? Kevin Feige daje nadzieję. Zobaczcie wypowiedź

Źródło: Marvel

Scarlet Witch po raz ostatni pojawiła się w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu jako główny złoczyńca. Choć w finale zniszczyła Darkhold i wydawała się pozornie pogrzebana żywcem, to jest szansa, że bohaterka mimo to powróci do MCU.

Pomijając fakt, że fani zauważyli błysk czerwieni, zanim stracili ją z pola widzenia, co mogło oznaczać, że nie wszystko stracone, to Kevin Feige powiedział coś, co dało nadzieję na zobaczenie jej w przyszłych produkcjach Marvela.

Kevin Feige o powrocie Scarlet Witch

Prezes Marvel Studios w wywiadzie z Variety tak wypowiedział się o Elizabeth Olsen, wcielającej się w potężną Scarlet Witch:

Jest niesamowicie skromna i przyziemna. A jednak, gdy kamery nagrywają, staje się niepowstrzymana. Jest jeszcze tyle do odkrycia. Wciąż nie dotknęliśmy wielu ważnych historii z komiksów.

Kevin Feige mógł mieć na myśli House of M czy Avengers: The Children's Crusade, jednak nie podał żadnych konkretnych tytułów. Powiedział za to:

Nie wiem, czy widzieliśmy ją pod gruzami? Ja widziałem zawalającą się wieżę i błysk czerwonego światła. Nie wiem, co to znaczy. Ale kontynuowałbym współpracę z Lizzie przez następnych 100 lat, gdyby była taka możliwość.

Zakończył to słowami, że wszystko jest możliwe w multiwersum i czas pokaże. Choć nie przyznał więc wprost, że Scarlet Witch powróci do MCU, to jak wiemy, prezes Marvel Studios lubi trzymać ważne informacje w tajemnicy, a jego słowa wskazują na to, że furtka dla tej bohaterki wciąż jest otwarta.

Przyszłość Scarlet Witch w MCU

Elizabeth Olsen powiedziała za to, że chciałaby zobaczyć jakieś odkupienie dla postaci Wandy, jednak nie zna swojej przyszłości w MCU i nic nie zostało do tej pory ustalone. Zapewne ciekawie byłoby ją zobaczyć w zbliżającej się serii Agatha: Coven of Chaos z inną wiedźmą.

W rozmowie z Variety aktorka zdradziła za to, jaką widziałaby następną fazę ewolucji Scarlet Witch.

Mam nadzieję, że Wanda zmierza w stronę odkupienia. Myślę, że była na tej drodze. Według mnie żaden z tych bohaterów naprawdę nie znika na zawsze, szczególnie gdy zostało wprowadzone multiwersum, dzięki któremu są powieleni w innych światach.

Co o tym myślicie? Scarlet Witch powróci do MCU, czy nie ma na to szans?

