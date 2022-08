Doktor Strange 2 - bohater kontra Scarlet Witch na nowych szkicach koncepcyjnych z filmu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Film Doktor Strange w multiwersum obłędu to kolejne widowisko wchodzące w skład MCU. W produkcji nieoczekiwanie antagonistką byłą Wanda Maximoff, do tej pory bardziej znana ze swoich superbohaterskich czynów. Do sieci trafiły nowe szkice koncepcyjne, które pokazują niewykorzystaną w widowisku scenę. Widzimy na nich pojedynek Wandy z Doktorem Strangem, po jego ucieczce z Ameriką z Kamar-Taj. Grafiki są dostępne poniżej.

W filmie tytułowy bohater spotyka na swojej drodze Amerikę Chavez, nastolatkę, która posiada moc podróży między wymiarami. Na trop dziewczyny wpada również Wanda Maximoff, która została opętana przez księgę Darkhold. Była członkini Avengers, teraz występująca jako demoniczna Scarlet Witch, chce przejąć moc Ameriki.

Doktor Strange 2 - szkice koncepcyjne

Doktor Strange w multiwersum obłędu - zdjęcia

Doktor Strange w multiwersum obłędu - nowe zdjęcia

W obsadzie produkcji znajdują się Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor i Xochitl Gomez. Obraz wyreżyserował Sam Raimi.