Doktor Strange 2 - brutalna walka Scarlet Witch. Kaskaderzy pokazali krwawą wizję

Podczas pracy nad każdą produkcją, w której jest akcja, kaskaderzy i choreograf opracowują prewizualizację określonych scen, by pokazać osobom decyzyjnym, czy to coś, czego chcą. Biorąc pod uwagę, jak bardzo walka z czarodziejami z Doktora Strange'a 2 jest brutalna i krwawa w ich wizji, było to oczywiste, że nigdy nie trafiłaby na ekrany, bo superprodukcja musiałaby dostać wyższą kategorię wiekową. Zobaczcie jednak, jaki mieli pomysł i jak spektakularnie im to wyszło:

Doktor Strange 2 - walka

Wideo pokazuje, że kaskaderzy mają wizję i chęci na to, by sceny akcji w filmach Marvela wyglądały lepiej. Może część w końcu zrealizują w Deadpoolu 3, który ma mieć wysoką kategorię wiekową tylko dla dorosłych. Na razie jednak żadne szczegóły tego filmu, nad którym trwają prace nie zostały ujawnione.

Doktor Strange w multiwersum obłędu pomimo standardowej kategorii wiekowej w wielu momentach przesuwał jej granice. Film można obejrzeć na Disney+.