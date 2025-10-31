Nie tylko duchy i potwory - te filmy science fiction to perełki na Halloween

fot. materiały prasowe

To ten czas w roku, kiedy łakniemy odrobiny potwornej energii. Halloween zbliża się wielkimi krokami, co widać po straszących ozdobach i halloweenowych asortymentach sklepów. Jednak historie o duchach lub monstrach rodem z koszmarów to już typowy, mocno oklepany motyw tego dnia. A przecież istnieje jeszcze jedna sfera, która potrafi wywołać naprawdę upiorny dreszczyk emocji.

Filmy science fiction to nasz typ na nadchodzącą porę. Nie tylko nawiedzone domy i makabryczne sceny tworzą halloweenowy klimat. Również historie, które sięgają bardziej złożonych lęków, doskonale wpisują się w atmosferę bezwarunkowego strachu. Zwłaszcza gdy musimy skonfrontować własne słabości w obliczu zjawisk przekraczających ludzkie pojmowanie, dziwacznych konwencji i wprawiających w dyskomfort kreatur. Science fiction ma wszystko, czego potrzebujemy, by wprowadzić się w specyficzny nastrój. Co ważne, trzyma w napięciu, którego tak bardzo potrzeba podczas celebrowania tego zwyczaju.

Oto lista ikonicznych filmów science fiction, które z pewnością oglądaliście nie raz. Tym razem przypominamy je, by dostarczyć Wam innych wrażeń niż te, które towarzyszą przy straszących zjawach.

Filmy science fiction na Halloween