Arcydzieło science fiction na nowo. Niezwykłe i mało znane fakty o Interstellar
Christopher Nolan w Interstellar połączył wielką filmową wizję z prawdziwą nauką. Poznaj fakty i ciekawostki o tym arcydziele science fiction - od tajemnic czarnej dziury po kulisy produkcji, które mogą być absolutnie zaskakujące.
Z każdym kolejnym seansem Interstellar coraz częściej dochodzę do wniosku, że to arcydzieło science fiction pełną gębą. Doprawdy trudno wskazać w ostatnich latach drugą produkcję z tego gatunku, która nawet po przeszło dekadzie od premiery wywołuje tak wielkie emocje i konsekwentnie zanurza w ekranowej tajemnicy. Do dziś na licznych forach internetowych widzowie dyskutują o ukrytych smaczkach filmu - przyszedł czas, aby przedstawić Wam te, o których mogliście nie wiedzieć.
Christopher Nolan stworzył dzieło, które na zawsze zmieniło oblicze całego science fiction. Interstellar to przecież nie tylko spektakularne widowisko wypełnione obrazami kosmosu, ale także produkcja, w której fundamentalną rolę odegrała nauka. Reżyser ściśle współpracował z fizykiem i noblistą Kipem Thornem, by w najbardziej realistyczny sposób przedstawić takie zjawiska jak czarna dziura, tunel czasoprzestrzenny czy dylatacja czasu.
Za kulisami kryje się jednak wiele faktów i ciekawostek, które mogą zaskoczyć nawet największych fanów. Zebraliśmy je dla Was w jednym miejscu, aby pokazać Wam, że to nie tylko fascynująca opowieść o kosmosie, ale i wzruszająca historia ludzkiej miłości i determinacji. Nawet po latach potrafi ona tak zachwycać, jak i inspirować.
Niezwykłe fakty o Interstellar, arcydziele science fiction. Mogliście o nich nie słyszeć
Na potrzeby rozgrywających się na polu scen Christopher Nolan postanowił zasadzić kukurydzę na ponad 500 akrach – jak sam przyznał, pomogło mu w tym doświadczenie z planu „Człowieka ze stali”, którego był producentem. Co ciekawe, zasadzona kukurydza została później sprzedana, przynosząc spory zysk.
To będzie też dobra okazja, aby przedstawić Wam ranking filmów, które przewidziały przyszłość - czasami w zadziwiający, w innych miejscach w przerażający sposób. Znalazło się tu miejsce nie tylko dla wspomnianej wcześniej produkcji Nolana:
Filmy science fiction, które zadziwiająco (i przerażająco) trafnie przewidziały przyszłość
Źródło: Reddit/cheezburger.com
