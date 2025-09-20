Przeczytaj w weekend
Arcydzieło science fiction na nowo. Niezwykłe i mało znane fakty o Interstellar

Christopher Nolan w Interstellar połączył wielką filmową wizję z prawdziwą nauką. Poznaj fakty i ciekawostki o tym arcydziele science fiction - od tajemnic czarnej dziury po kulisy produkcji, które mogą być absolutnie zaskakujące.
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  science fiction 
christopher nolan interstellar
Interstellar - ujęcie z filmu Warner Bros.
Z każdym kolejnym seansem Interstellar coraz częściej dochodzę do wniosku, że to arcydzieło science fiction pełną gębą. Doprawdy trudno wskazać w ostatnich latach drugą produkcję z tego gatunku, która nawet po przeszło dekadzie od premiery wywołuje tak wielkie emocje i konsekwentnie zanurza w ekranowej tajemnicy. Do dziś na licznych forach internetowych widzowie dyskutują o ukrytych smaczkach filmu - przyszedł czas, aby przedstawić Wam te, o których mogliście nie wiedzieć. 

Christopher Nolan stworzył dzieło, które na zawsze zmieniło oblicze całego science fiction. Interstellar to przecież nie tylko spektakularne widowisko wypełnione obrazami kosmosu, ale także produkcja, w której fundamentalną rolę odegrała nauka. Reżyser ściśle współpracował z fizykiem i noblistą Kipem Thornem, by w najbardziej realistyczny sposób przedstawić takie zjawiska jak czarna dziura, tunel czasoprzestrzenny czy dylatacja czasu. 

Za kulisami kryje się jednak wiele faktów i ciekawostek, które mogą zaskoczyć nawet największych fanów. Zebraliśmy je dla Was w jednym miejscu, aby pokazać Wam, że to nie tylko fascynująca opowieść o kosmosie, ale i wzruszająca historia ludzkiej miłości i determinacji. Nawet po latach potrafi ona tak zachwycać, jak i inspirować. 

Niezwykłe fakty o Interstellar, arcydziele science fiction. Mogliście o nich nie słyszeć

Na potrzeby rozgrywających się na polu scen Christopher Nolan postanowił zasadzić kukurydzę na ponad 500 akrach – jak sam przyznał, pomogło mu w tym doświadczenie z planu „Człowieka ze stali”, którego był producentem. Co ciekawe, zasadzona kukurydza została później sprzedana, przynosząc spory zysk.

arrow-left
Na potrzeby rozgrywających się na polu scen Christopher Nolan postanowił zasadzić kukurydzę na ponad 500 akrach – jak sam przyznał, pomogło mu w tym doświadczenie z planu „Człowieka ze stali”, którego był producentem. Co ciekawe, zasadzona kukurydza została później sprzedana, przynosząc spory zysk.
fot. materiały prasowe
arrow-right

To będzie też dobra okazja, aby przedstawić Wam ranking filmów, które przewidziały przyszłość - czasami w zadziwiający, w innych miejscach w przerażający sposób. Znalazło się tu miejsce nie tylko dla wspomnianej wcześniej produkcji Nolana:

Filmy science fiction, które zadziwiająco (i przerażająco) trafnie przewidziały przyszłość

„Otchłań” (1989) – użycie specjalnego płynu do oddychania. W prawdziwym świecie w 2017 roku niemieccy naukowcy zaczęli faktycznie testować proces „wentylacji cieczą” w trakcie nurkowania.

arrow-left
„Otchłań” (1989) – użycie specjalnego płynu do oddychania. W prawdziwym świecie w 2017 roku niemieccy naukowcy zaczęli faktycznie testować proces „wentylacji cieczą” w trakcie nurkowania.
fot. materiały prasowe
arrow-right

Źródło: Reddit/cheezburger.com

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  science fiction 
christopher nolan interstellar
