Przeczytaj w weekend
placeholder
placeholder

Najlepsi pisarze science fiction wszech czasów. Polacy wśród gigantów; autor Diuny nisko

Kto najlepiej zdefiniował i rozwijał science fiction jako konwencję? Sprawdźcie ranking 50 najwybitniejszych pisarzy gatunku. W naszym zestawieniu znalazło się miejsce dla Polaków i innych prawdziwych legend - to właśnie ich książki kształtowały wyobrażenia czytelników o przyszłości.
placeholder
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
ranking 
science fiction pisarze książki
Isaac Asimov na obrazie Roweny Morrill Rowena Morrill/ArtHive
Science fiction to gatunek, który od dziesięcioleci fascynuje miliony czytelników na całym świecie. W naszym rankingu 50 najlepszych pisarzy sci-fi wszech czasów znalazły się legendy, które zrewolucjonizowały postrzeganie i wyobrażenia o przyszłości. Na liście nie zabrakło też polskich mistrzów, którzy swoimi książkami pokazali, że rodzima fantastyka może śmiało konkurować z gigantami międzynarodowej literatury.

Przy tworzeniu tego typu zestawień spore problemy sprawia jednoznacznie zdefiniowanie konwencji. Musieliśmy więc zastanowić się nad twórczością autorów, którzy żyli w epoce "proto-science fiction", by przywołać w tym miejscu Mary Shelley, Juliusza Verne'a i kilku innych. Jeszcze większe trudności pojawiły się przy pisarzach i pisarkach łączących elementy różnych gatunków - najczęściej działając na pograniczu sci-fi i fantasy. Ufamy jednak, że nasze wybory spotkają się ze zrozumieniem i merytoryczną dyskusją. 

Co ciekawe, autor kultowej Diuny, Frank Herbert, uplasował się niżej, niż wielu się spodziewało, co może wywołać spore emocje wśród jego fanów. Klasyków i wirtuozów konwencji znajdziecie tu jednak znacznie więcej - jak również współczesnych autorów, którzy wciąż piszą historię science fiction. Teraz już czas na podróż przez wszechświaty pełne robotów, odległych planet i nieznanych cywilizacji:

Ranking najlepszych pisarzy science fiction w historii. Są Polacy - twórca Diuny zaskakująco nisko 

50. Jacek Dukaj (Lód, Inne pieśni, Perfekcyjna niedoskonałość)

arrow-left
50. Jacek Dukaj (Lód, Inne pieśni, Perfekcyjna niedoskonałość)
fot. Tomasz Leśniowski/Wikimedia Commons
arrow-right

Choć science fiction patrzy w przyszłość, fantasy zanurza nas w światy pełne magii, smoków i pradawnych legend. Oba gatunki często się przenikają, ale rządzą się własnymi prawami i mają swoich wielkich mistrzów. Dlatego chcemy Wam też przypomnieć ranking najwybitniejszych pisarzy fantasy w historii - tu także jest miejsce dla Polaka:

Najwybitniejsi pisarze fantasy wszech czasów. Na którym miejscu uplasował się Sapkowski?

50. Terry Brooks (cykl o Shannarze)

arrow-left
Terry Brooks (cykl o Shannarze)
Ranger714/Wikimedia Commons
arrow-right

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
ranking 
science fiction pisarze książki
placeholder

placeholder
placeholder

naEKRANIE Poleca

placeholder

placeholder

