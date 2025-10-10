Ten film science fiction może przerazić. Sądem zajmuje się AI - jest zwiastun

Amazon MGM Studios

Na odbywającym się właśnie w Nowym Jorku Comic Conie zaprezentowano pierwszy zwiastun przyszłorocznego filmu Mercy w reżyserii Timura Bekmambetova, który wraca do wysokobudżetowego kina po blisko dekadzie - to on nakręcił nieudaną wersję Ben-Hura z 2016 roku. O wyprodukowanym przez Amazon MGM Studios widowisku science fiction z całą pewnością będzie głośno z uwagi na podjętą tematykę.

Głównym bohaterem produkcji jest Raven (Chris Pratt), detektyw z Los Angeles, który stworzył system 90-minutowych procesów sądowych prowadzonych przez AI. Zostaje on oskarżony o zabójstwo żony, musząc samemu udowodnić swoją niewinność sterowanej przez sztuczną inteligencję sędzi (Rebecca Ferguson). Z trailera wynika, że zostanie skazany - wymierzeniem sprawiedliwości w tym świecie również zajmuje się SI.

Mercy - zwiastun filmu science fiction

Tak powstanie Mercy skomentował sam reżyser:

Żyjemy dziś w świecie, w którym sztuczna inteligencja puka do naszych drzwi coraz głośniej, a my nie mamy czasu, żeby zrozumieć, co się stało. AI może być naszym wrogiem, przyjacielem, a nawet dzieckiem. Ten tykający zegar jest metaforą czasów, w których żyjemy.

Produkcja zadebiutuje w kinach 26 stycznia przyszłego roku.