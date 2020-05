Scooby-Doo to początek uniwersum bohaterów Hanna-Barbera. Twórcy potwierdzają

Szybko okazało się, że kinowy Scooby-Doo! to nie będą tylko przygody Scooby'ego i jego przyjaciół, ale coś więcej. W filmie możemy zobaczyć postaci z kreskówek Hanna-Barbera, które miały własne seriale: Dick Dastardly, Muttley, Błękitny sokół, Dynopies oraz Kapitan Jaskiniowiec.

Tony Cervone, reżyser tego filmu potwierdził, że Scooby-Doo miał być pierwszym krokiem w budowie nowego filmowego uniwersum. Wyznaczyć drogę, dla wykorzystania wszystkich postaci z kreskówek Hanna-Barbera w kompletnie nowej formie, ale jednocześnie wszystko jest oddzielone od tego, co miało miejsce w starych bajkach.

- Sądzę, że uniwersum Hanna-Barbera działa samodzielnie. Dlatego pomyśleliśmy sobie, że stworzymy własne alternatywne uniwersum, w którym wszystko może się wydarzyć. To dało nam wiele swobody, ale jednocześnie staraliśmy się pokazać to, co kochamy o bohaterach i wprowadzić coś nowego. Musisz uhonorować przeszłość i pamięć widzów o tych postaciach, ale jednocześnie dać im coś świeżego - tłumaczy reżyser.

Czytamy, że biorąc pod uwagę bibliotekę wszystkich klasycznych postaci Hanna-Barbera, możliwości rozwoju powiązanego ze sobą uniwersum są nieograniczone. Twórcy za przykład podają Briana, Dynopsa i Dee Dee, którzy mogliby dostać własny serial albo Kapitana Jaskiniowca z własnym filmem.

Na razie żadnych decyzji o przyszłości uniwersum Hanna-Barbera nie podjęto. Scooby-Doo miał światową premierę w VOD 15 maja 2020 roku. Wszystko zależy od popularności filmu.