Scott Adkins kończy swoją trylogię. Aktor ujawnia prawdę o najtrudniejszych scenach akcji w karierze
One Last Shot to trzecia część wyjątkowej trylogii kina klasy B w wykonaniu gwiazdy gatunku, jaką jest Scott Adkins. Aktor we wpisie w mediach społecznościowych podzielił się informacją o zakończeniu prac na planie.
Jeden strzał oraz Jeszcze jeden strzał to nieźle odebrane filmy akcji ze Scottem Adkinsem w reżyserii Jamesa Nunna. Gwiazda gatunku oraz brytyjski filmowiec stworzyli obie produkcje w iluzji jednego ujęcia bez cięć, więc wszystko pod kątem realizacji scen akcji i walk oraz całej fabuły jest o wiele bardziej wymagające niż przy typowym akcyjniaku. Adkins ujawnił w swoich mediach społecznościowych, że właśnie zakończył prace na planie trzeciej odsłony serii.
One Last Shot - Scott Adkins o pracy na planie
Scott Adkins przede wszystkim potwierdził, że One Last Shot będzie zarazem ostatnią częścią franczyzy, którą stworzył wspólnie z Jamesem Nunnem.
Aktor dodał też, że jest to prawdopodobnie najtrudniejsze fizycznie wyzwanie, z jakim się zmierzył pod kątem scen akcji.
Oba filmy są dostępne w Polsce w streamingach.
Źródło: Scott Adkins
