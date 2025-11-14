placeholder
Scott Adkins kończy swoją trylogię. Aktor ujawnia prawdę o najtrudniejszych scenach akcji w karierze

One Last Shot to trzecia część wyjątkowej trylogii kina klasy B w wykonaniu gwiazdy gatunku, jaką jest Scott Adkins. Aktor we wpisie w mediach społecznościowych podzielił się informacją o zakończeniu prac na planie.
Adam Siennica
Tagi:  Scott Adkins 
Scott Adkins fot. materiały prasowe
Jeden strzał oraz Jeszcze jeden strzał to nieźle odebrane filmy akcji ze Scottem Adkinsem w reżyserii Jamesa Nunna. Gwiazda gatunku oraz brytyjski filmowiec stworzyli obie produkcje w iluzji jednego ujęcia bez cięć, więc wszystko pod kątem realizacji scen akcji i walk oraz całej fabuły jest o wiele bardziej wymagające niż przy typowym akcyjniaku. Adkins ujawnił w swoich mediach społecznościowych, że właśnie zakończył prace na planie trzeciej odsłony serii.

One Last Shot - Scott Adkins o pracy na planie

Scott Adkins przede wszystkim potwierdził, że One Last Shot będzie zarazem ostatnią częścią franczyzy, którą stworzył wspólnie z Jamesem Nunnem.

- Moim skromnym zdaniem nasze filmy z serii Jednym strzałem są sztandarowym przykładem najlepszego pod kątem technicznym tworzenia filmu po kosztach. Jestem niezwykle dumny z tego, co James Nunn (reżyser), Ben Jaques (producent) i ja osiągnęliśmy z tą franczyzą. Myślę, że te filmy nie są wystarczająco szanowane przez mainstream. Każdy z wiedzą filmową wie, co próbujemy osiągnąć i że nie jest to łatwe. Takie filmy są najtrudniejsze w realizacji, a widzowie widzą tylko najlepszą wersję tego, co zadziałało, a może to być jedno ujęcie z dwudziestu.

Aktor dodał też, że jest to prawdopodobnie najtrudniejsze fizycznie wyzwanie, z jakim się zmierzył pod kątem scen akcji.

- One Last Shot zostawiło mnie z naderwanym mięśniem piersiowym, naderwanym ścięgnem, pękniętym żebrem oraz uszkodzonym kolanem i barkiem, ale nie zmieniłbym ani jednej rzeczy. Pokochacie One Last Shot, ale w międzyczasie możecie powtórzyć sobie Jeden strzał i Jeszcze jeden strzał.

Oba filmy są dostępne w Polsce w streamingach.

Źródło: Scott Adkins

Co o tym sądzisz?
naEKRANIE Poleca

