Scott Adkins bije zbirów. Fragment filmu Take Cover

Fot. Materiały prasowe

Take Cover to najnowszy film akcji ze Scottem Adkinsem w roli głównej. W związku z premierą VOD, która miała miejsce 4 października w Stanach Zjednoczonych, do sieci trafił fragment pokazujący to, na co widzowie czekali – Scotta Adkinsa w walce ze zbirami.

Take Cover - klip

Take Cover - o czym jest film?

Bohaterem jest wypalony zawodowo snajper, który zostaje uwięziony w apartamencie przez zabójczą konkurentkę. Musi znaleźć sposób, by przeżyć i uciec w sytuacji, w której nie ma gdzie się ukryć.

W obsadzie jest także Alice Eve w roli czarnego charakteru. Aktorka znana jest między innymi z filmu W ciemność. Star Trek. W rolę przyjaciela głównego bohatera wciela się Jack Parr.

Za kamerą stanął Nick McKinless, dla którego jest to debiut reżyserski. Jest on doświadczonym kaskaderem, pracującym przy takich hitach jak Szybcy i wściekli 10, Gangi Londynu i Kingsman: Złoty krąg.

Na premierę czekają jeszcze dwa filmy Scotta Adkinsa - Skyline Warpath oraz Death March. W planach ma takie tytuły jak Kickboxer: Armageddon oraz Diablo.

Data premiery Take Cover w Polsce nie jest znana.