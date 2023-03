Jakie scenariusze interesują dziś Netflix? Poznajcie program i datę festiwalu Script Fiesty

Źródło: Script Fiesta

Warszawska Szkoła Filmowa już po raz jedenasty podjęła się organizacji Script Fiesty, czyli jedynego w Polsce festiwalu scenarzystów, którego mamy przyjemność być patronem medialnym. Zobaczcie, jakie są przewidziane atrakcje, a także kiedy odbędzie się wydarzenie.

Podczas wydarzenia miłośnicy kina będą mogli bezpłatnie wziąć udział w projekcjach filmów, warsztatach, panelach dyskusyjnych, a także spotkaniach z uznanymi scenarzystami. Przewidziano między innymi takie panele dyskusyjne jak: Jakie Trudny temat: Let's talk about sex, screenwriters!, Jakie scenariusze interesują dziś Netflix?, Enter the Script: Cyberpunk – czyli jak stworzyć scenariusz serialu na podstawie gry? i Tantiemy z internetu. Obalamy mity. Jeśli chodzi o projekcje, uczestnicy będą mogli zobaczyć na przykład film Przed wschodem słońca, a później mieć szansę porozmawiać ze scenarzystką. Za to ostatniego dnia festiwalu będzie można pierwszy raz w Polsce zobaczyć fragmenty długo wyczekiwanego filmu Kos w reżyserii Pawła Maślony.

Kiedy odbędzie się festiwal Script Fiesty? 11. edycja będzie trwać od 30 marca do 2 kwietnia 2023 roku w stołecznym Kinie Elektronik oraz Warszawskiej Szkole Filmowej.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej: Cały program wydarzenia Script Fiesty.