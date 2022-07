Sea of Stars nie zadebiutuje w tym roku. Twórcy informują o opóźnieniu premiery

fot. Sabotage Studios

Sea of Stars to ciekawie zapowiadające się RPG w stylu japońskich produkcji sprzed lat, takich jak na przykład Final Fantasy czy Chrono Trigger. Gra tworzona przez zespół Sabotage Studios, autorów dobrze przyjętej platformówki The Messenger, miała trafić na rynek w okresie świątecznym 2022 roku, jednak teraz wiemy już, że tak się nie stanie.

Deweloperzy poinformowali o przesunięciu premiery na rok 2023, bez podawania nowego, konkretniejszego terminu. Powód takiego działania raczej nie będzie dla nikogo specjalnym zaskoczeniem. W krótkim komunikacie przekazali oni, że priorytetem są dla nich dwie rzeczy: jak najwyższa jakość gry oraz dobre samopoczucie ich pracowników. Podziękowano również za dotychczasowe wsparcie ze strony społeczności.

https://twitter.com/seaofstarsgame/status/1542523812045922311