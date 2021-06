Sea of Thieves: A Pirate's Life to nietypowy crossover. Do gry trafi... Jack Sparrow

fot. Microsoft

Sea of Thieves zadebiutowało w marcu 2018 roku i okazało się produkcją całkiem przyjemną, choć oferującą bardzo powtarzalną rozgrywkę i niewiele zawartości. Twórcy nie porzucili jednak swojego dzieła i regularnie rozbudowywali je o kolejną zawartość, dbając o to, by gracze ciągle mieli coś do roboty w tym wirtualnym świecie. Na Xbox & Bethesda Games Showcase zapowiedziano kolejny pakiet atrakcji zatytułowany Sea of Thieves: A Pirate's Life i tym razem mamy do czynienia z ciekawym crossoverem, bo do gry trafi... Jack Sparrow znany z filmowej serii Piraci z Karaibów.

Gracze będą musieli uwolnić słynnego kapitana, a następnie pomóc mu w walce z mrocznymi siłami. Można spodziewać się dodatkowych misji fabularnych, pobocznych aktywności, a także sekretów do odnalezienia.

To nie koniec dobrych wiadomości - A Pirate's Life dostępne będzie za darmo dla wszystkich posiadaczy Sea of Thieves, a sama gra jest dostępna bez dodatkowych opłat w ramach abonamentu Xbox Game Pass.