Sea of Thieves sporym sukcesem na Steam. Liczba graczy robi wrażenie

Microsoft

Sea of Thieves to kolejna gra wydana przez Microsoft, która w pierwszej kolejności trafiła na Xboksa One i do sklepu Windows 10, ale z czasem została przeniesiona także na Steam. Okazuje się, że produkcja ta radzi sobie nad wyraz dobrze na platformie Valve, a najlepszym na to dowodem jest liczba aktywnych graczy.

Jak wynika z danych serwisu SteamDB, w Sea of Thieves jednocześnie bawiło się nawet 46,204 graczy. To bardzo dobry rezultat, biorąc pod uwagę, że nie jest to tytuł nowy (trafił na rynek pod koniec 2016 roku) i dostępny jest on również w ramach abonamentowej usługi Xbox Game Pass, a na Steam trzeba zapłacić za niego 142,99 zł. Gra studia Rare może pochwalić się też pozytywnymi recenzjami graczy - aktualnie 85% z ponad 5300 opinii ma pozytywny wydźwięk.

fot. steamdb.info

Niewykluczone, że popularność tej produkcji wynika po części z pandemii koronawirusa. Gracze mogą wykorzystywać Sea of Thieves jako możliwość spędzenia czasu z rodziną i przyjaciółmi w wirtualnym świecie.