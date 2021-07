Seagate FireCuda 530 – Sony potwierdza zgodność ultraszybkiego nośnika z PS5

Źródło: Facebook

Największą wadą konsoli PlayStation 5 jest bez wątpienia niewielki nośnik pamięci oraz wygórowane wymagania Sony w zakresie kompatybilności zewnętrznych pamięci SSD. Na szczęście firmie Seagate udało się nawiązać współpracę partnerską z japońską korporacją, w ramach której przetestowano nośniki FireCuda 530 w PlayStation 5 i potwierdzono, że te są w pełni kompatybilne z nową konsolą.

Tym samym wszyscy gracze, którzy zdążyli zapełnić wewnętrzną pamięć PS5, mogą już szykować się do zmodernizowania konsoli o dodatkową przestrzeń dyskową.

Modele FireCuda 530 już w dniu oficjalnej prezentacji w czerwcu bieżącego roku dawały nadzieje na to, że dogadają się z konsolą Sony, gdyż w pełni wpisywały się w minimalne wymagania dla zewnętrznych nośników do PS5. Nośnik pozwala odczytywać dane z przepustowością do 7300 MB/s oraz zapisywać z przepustowością rzędu 6900 MB/s.

Nowe SSD od Seagate będą dostępne w kilku wersjach pojemnościowych w wersji podstawowej oraz ze zintegrowanym radiatorem. I choć przestrzeń na podpięcie dodatkowej pamięci w PS5 jest niewielka, oba modele bez problemu zmieszczą się we wnętrzu urządzenia.

Niestety, za możliwość zwiększenia pojemności konsoli Sony PlayStation 5 przyjdzie nam sporo zapłacić. Tak kształtują się oficjalne ceny nośników SSD od Seagate (model podstawowy i z radiatorem):

FireCuda 530 500 GB - 151,90 € / 179,90 €

FireCuda 530 1 TB – 269,90 € / 304,90 €

FireCuda 530 2 TB – 567,90 € / 639,90 €

FireCuda 530 4 TB - 1109,90 € / 1179,90 €