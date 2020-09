Seagate wycenił pamięć zewnętrzną do Xboxa Series X/S

Zdjęcie: Microsoft

Microsoft już dawno ujawnił opinii publicznej, że pamięć konsol Xbox Series X oraz Xbox Series S rozszerzymy za pośrednictwem specjalnych nośników wykonanych w architekturze Velocity Drive. Od początku było wiadomo, że nie będą to tanie urządzenia. Nowy format oraz stosunkowo wysoka prędkość odczytu windują cenę pamięci tego typu. Teraz wiemy, ile mniej więcej będziemy musieli za zapłacić za rozszerzenie pamięci w konsoli.

Twitterowicz publikujący pod nazwą Wario64 dotarł bowiem do oferty Best Buy na nośnik SSD dla Xboxów Series X/S, który przygotowała firma Seagate. Producent wycenił 1 TB pamięci na 220 dolarów, co oznacza, że na naszym rynku kupimy dany model prawdopodobnie za ok. 900 zł.

Na pierwszy rzut oka cena pamięci od Seagate może wydawać się wygórowana, gdyż najtańsze nośniki SSD o tej pojemności można kupić za nieco ponad 400 zł. Ale to tylko złudzenie, gdyż pamięci sprzedawane w tak niskiej cenie korzystają z interfejsu SATA III, który oferuje prędkości odczytu i zapisu o rząd mniejsze niż te w nośnikach NVMe o wydajności zbliżonej do pamięci zewnętrznej dla Xboxa Series X/S.

Rozszerzenie pamięci nowych konsol nie będzie tanie, jednak nie odstaje od rynkowych standardów. Seagate ma w swojej ofercie pecetowe pamięci SSD NVMe o pojemności 1 TB i prędkości zbliżonej do tej, jaką oferuje nośnik zamontowany wewnątrz nowych Xboksów. I za te modele firma każe płacić sobie właśnie 900 zł. Czyli mniej więcej tyle, ile zapłacimy za kartę rozszerzeń, która pojawiła się w ofercie Best Buy.