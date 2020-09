Pre-ordery konsol Xbox Series X/S rozeszły się na pniu. Microsoft uspokaja

Od wczoraj od godziny 9:00 można było zamawiać konsole Xbox Series X oraz Xbox Series S. Sprzęt ten cieszy się ogromną popularnością i w wielu sklepach początkowy nakład wyprzedał się błyskawicznie. Microsoft wyraził z tego faktu zadowolenie i jednocześnie zapewnił wszystkich zainteresowanych, że nie muszą się niczego obawiać, bo do 10 listopada do sklepów trafi zdecydowanie więcej sprzętu, tak, by każdy mógł bez większych problemów nabyć swój egzemplarz i rozpocząć zabawę z nową generacją w dniu premiery.

We are humbled by the record-breaking demand for Xbox Series X and S. Huge thanks to everyone for the excitement. 🙏

If you weren't successful today be sure to sign up with retailers for updates, and expect more consoles to be available on November 10. 💚

— Xbox (@Xbox) September 22, 2020