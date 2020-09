Xbox Series X/S – Microsoft ujawnia pady, które zadebiutują na początku generacji

Źródło: Microsoft

Premiera konsol dziewiątej generacji of Microsoftu zbliża się wielkimi krokami. Już 10 listopada pierwsi gracze otrzymają w swoje ręce Xboxa Series X oraz Xboxa Series S, a wraz z nimi przeprojektowane akcesoria gamingowe, w tym m.in. odświeżone kontrolery. Podobnie jak miało to miejsce w poprzednich generacjach, i tym razem stworzono je w taki sposób, aby dogadały się zarówno z konsolą, jak i komputerem z systemem Windows.

Na tym jednak nie koniec, gdyż Microsoft postawił sobie za cel honoru uczynić akcesoria możliwie jak najbardziej wszechstronnymi, dlatego nowe pady będą współpracować także z Xboxami z linii One oraz urządzeniami mobilnymi z Androidem na pokładzie. Docenią to zarówno posiadacze konsol bieżącej generacji jak i ci zainteresowani graniem w chmurze.

Zmiany wprowadzone do kontrolerów mają co prawda charakter kosmetyczny, mogą jednak zauważalnie poprawić komfort zabawy. Spusty i bumpery wyposażono w niewielkie wypustki poprawiające chwyt, klasyczny krzyżak kierunkowy zastąpiono hybrydowym, a z przodu obudowy pojawił się przycisk-skrót do udostępniania treści rozgrywki. Nie zabrakło tu także złącza 3,5 mm, do którego podłączymy zestaw słuchawkowy.



W dniu startu przedsprzedaży Microsoft ujawnił trzy wersje kolorystyczne nowego kontrolera: białą, czarną oraz niebieską. Sprzęt wyceniono na 269 zł, co oznacza, że jego rekomendowana cena jest o 20 zł wyższa od padów poprzedniej generacji. Firma zapowiedziała także, że 14 października zawiesi działanie programu Xbox Design Lab, w ramach którego mogliśmy projektować wygląd własnych kontrolerów. Usługa nie znika jednak na dobre – Microsoft planuje uruchomić w nowej odsłonie w 2021 roku, po oficjalnej premierze Xboxa Series X oraz Series S.

Korporacja zaprezentowała także nowy, autorski akumulator dla swoich padów. Gadżet wyposażono w złącze USB-C, które umożliwi ładowanie kontrolerów zarówno w trybie czuwania, jak i podczas rozgrywki. Według specyfikacji technicznej naładujemy go do pełna w 4 godzin. Akumulator Xbox można zamówić na stronie Microsoftu za 109 zł, do powszechnej dystrybucji trafi 10 listopada.