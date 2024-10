Tych ról nie zagrał Sebastian Stan. Kim mógłby być przed Zimowym Żołnierzem?

fot. Marvel

Sebastian Stan, znany chociażby z roli Zimowego Żołnierza w MCU, wypowiada się na temat chcianych przez siebie ról, które przemknęły mu koło nosa. Odtwórca roli Bucky'ego wystąpił w wywiadzie dla podcastu Happy Sad Confused, w odcinku dotyczącym jego roli jako Donald Trump w filmie Wybraniec. Podczas wywiadu Stan wspomina o tym że swego czasu zainteresowany był rolami kapitana Kirka w Star Treku z 2009 roku oraz Hala Jordana w niesławnej dzisiaj Zielonej Latarni z 2011 roku.

Dlaczego Stan nie wystąpił w żadnej z kosmicznych ról?

Jak podaje aktor, podczas testów do roli dowódcy statku kosmicznego Enterprise był on oceniany przez reżysera J. J. Abramsa. Wedle relacji z podcastu, Stan miał próbować odwzorować wizerunek Williama Shatnera z poprzedniej serii. Niestety, niezbyt się to udało i rolę zdobył Chris Pine. Podobnie wyglądało to przy Zielonej Latarni. Sebastian twierdzi że w momencie gdy na castingu znaleźli się Justin Timberlake, Jared Leto i Ryan Reynolds, stracił nadzieje na występ w tej roli.

Aktor nie ma jednak żalu o utratę tych okazji, gdyż jak mówi:

Nie wiem, czy zdołałbym utrzymać taki poziom uwagi jak pozostali

Wybraniec - fabuła

The Apprentice, czyli najnowszy projekt zawierający rolę Sebastiana Stana, jest biograficznym filmem o życiu Donalda Trumpa. Film skupia się na okresie kariery byłego prezydenta USA jako młodego biznesmena na rynku nieruchomości.