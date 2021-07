Secret Invasion - wyjawiono kiedy rozpoczną się prace na planie serialu

fot. Marvel

Zdjęcia na planach seriali od Marvel Studios Moon Knight i She-Hulk powoli dobiegają końca. A kolejne projekty czekają w kolejce. Na początku sierpnia rozpoczęły się prace w studiu w Atlancie nad filmem Czarna Pantera 2, a 26 lipca ruszyły zdjęcia do trzeciej części przygód Ant-Mana, które noszą tytuł Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Wszystko wskazuje na to, że również niebawem nastąpi początek prac nad Secret Invasion.

Secret Invasion jest kolejnym serialem tworzonym dla Disney+, który ma być inspirowany komiksem Tajna inwazja. W powieści graficznej pokazano Skrulli podszywających się pod wielu znanych herosów Marvela, chcących podbić Ziemię. Charles Murphy, który specjalizuje się w zbieraniu informacji twierdzi, że zdjęcia na planie rozpoczną się w połowie sierpnia i potrwają aż do grudnia. Autor informacji zaznacza, że ten termin może ulec zmianie.

https://twitter.com/_CharlesMurphy/status/1419417859403534341

W obsadzie serialu są: Olivia Colman (Faworyta, Broadchurch), Emilia Clarke (Gra o tron) i Killian Scott (Dublin Murders). Samuel L. Jackson oraz Ben Mendelsohn powrócą odpowiednio jako Nick Fury oraz Talos. Natomiast Kingsley Ben-Adir ma wcielić się w główny czarny charakter. Za kamerą mają stanąć Thomas Bezucha (Prawo krwi) oraz Ali Selim (The Looming Tower). Z kolei Kyle Bradstreet (Mr. Robot) odpowiada za scenariusz i jest producentem wykonawczym.

Premiera planowana jest prawdopodobnie na 2022 rok na Disney+.