Stargirl - nowy zwiastun 2. sezonu. Jest Thunderbolt!

Premiera 2. sezonu Stargirl zbliża się wielkimi krokami. Dlatego stacja The CW aktywnie działa promując nową serię, w której na przeszkodzie tytułowej bohaterce i jej przyjaciołom stanie Eclipso. To starożytna istota, która karmi się grzechami, smutkiem, strachem i mrokiem ludzkości. Ponadto w nowej odsłonie mają pojawić się takie postacie jak The Shade, Thunderbolt oraz Jay Garrick.

Do sieci trafił nowy zwiastun Stargirl, który zapowiada emocje w 2. sezonie. Pokazuje, że determinacja Courtney w walce ze złoczyńcami negatywnie wpływa na jej życie. W trailerze pojawia się też Ysa Penarejo w roli Jennie, która jest córką Green Lanterna, Alana Scotta. Showrunner serialu Geoff Johns zdradził, że jej brat, czyli Todd James Rice/Obsidian też "może być niedaleko". W zwiastunie można dostrzec także Thunderbolta, czyli postać zamieszkującą różowy długopis, w którego wciela się Jim Gaffigan.

Stargirl - zwiastun 2. sezonu

Stargirl - zdjęcia z 2. sezonu

Stargirl 2. sezon plakat

W obsadzie 2. sezonu znajdują się między innymi Brec Bassinger, Anjelika Washington, Luke Wilson, Yvette Monreal, Nick Tarabay, Cameron Gellman, Trae Romano, Hunter Sansone i Amy Smart.

Stargirl - premiera 2. sezonu 10 sierpnia w USA.