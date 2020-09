See - prace na planie 2. sezonu zostaną wznowione

fot. Apple TV +

See to serial, którego akcja dzieje się setki lat po traumatycznych wydarzeniach, kiedy to wirus wymordował znaczną część populacji. Ocaleni stracili wzrok. Główną rolę gra Jason Momoa, który wciela się w Babę Voss - ojca bliźniaków urodzonych wieki później z mityczną zdolnością widzenia.

Pierwszy sezon zebrał mieszane oceny od widzów i krytyków. Mimo wszystko Apple TV+ zamówiło drugi sezon. Jednak ze względu na wybuch pandemii koronawirusa prace nad nim zostały wstrzymane. Jak donosi serwis Deadline serial wznowi produkcję 14 października w Cinespace Film Studios w Toronto. Prace potrwają do marca 2021 roku.

W drugim sezonie See obok Momoi zagrają ponownie: Alfre Woodard, Hera Hilmar, Sylvia Hoeks, Archie Madekwe i Nesta Cooper. Do obsady dołączy Dave Bautista. Scenariusz do serialu napisał Steven Knight, twórca Peaky Blinders.

Data premiery 2. sezonu See nie została jeszcze wyznaczona.