Ray Fisher uderza w Warner Bros. Jason Momoa potwierdza oskarżenia aktora!

fot. materiały prasowe

Ray Fisher oskarżył Jossa Whedona o toksyczne i nieprofesjonalne zachowanie na planie. A do tego dodał, że Jon Berg i Geoff Johns, producenci kinowej wersji filmu Liga Sprawiedliwości o tym wiedzieli i na to pozwalali. Potem jeszcze dodał, że Walter Hamada próbował sprawę zamieść pod dywan, by uratować pozycję Johnsa, a wówczas już sytuacja eskalowała do otwartej wojny. Wszystko dotyczy dokrętek do kinowej Ligi Sprawiedliwości, która zmieniła 3/4 wizji Zacka Snydera.

Do tej pory mieliśmy jedynie zarzut Raya Fishera wobec działań Warner Bros., ale to uległo zmianie. Jason Momoa, który pracował na planie z Fisherem w roli Aquamana potwierdza jego oskarżenia i domaga się odpowiedniego śledztwa w tej sprawie. Do tego nie podoba mu się, że fałszywe ogłosili, że zagra w filmie o bałwanku Mroziku, by odciągnąć uwagę od słów Fishera.

- To poje***e, że ci ludzie opublikowali fałszywe ogłoszenie o Mroziku bez mojego pozwolenia, aby spróbować odciągnąć uwagę od Raya Fishera, który mówi o tym, jak gów***no byliśmy traktowani podczas dokrętek do Ligi Sprawiedliwości. Doszło do poważnych incydentów. Trzeba przeprowadzić śledztwo i odpowiedni ludzie muszą ponieść konsekwencje - napisał Momoa.

Jason Momoa jest bardzo ważnym aktorem dla Warner Bros. Nie tylko gra w nadchodzącej Diunie, ale jest centralną postacią serii o Aquamanie. Pierwsza część zebrała ponad miliard dolarów.

Swoje poparcie wyraziła też Kiersey Clemons, która grała Iris West. Joss Whedon całkowicie wyciął jej rolę z kinowej Ligi Sprawiedliwości i zobaczymy ją dopiero w nadchodzącej wersji Zacka Snydera.

Ray Fisher ponownie uderza w Warner Bros. zarzucając im nieuczciwe podejście do śledztwa. Jego zdaniem chcą stworzyć fałszywą narrację nie rozmawiając z kluczowymi świadkami, którzy chcą opowiedzieć prawdę o tym, co się wydarzyło. Przesłuchali jedynie świadków, którzy nic nie wiedzieli o kontrowersjach na planie, aby dopasować ich do swojej tezy. Fisher nie ma zamiaru pozwolić na to, by Warner Bros. wybierał sobie tylko tych świadków, którzy im pasują.

Aktor dodał też, że jedna z oskarżonych osób skontaktowała się z nim i go przeprosiła. Może więc chodzić o Jona Berga, Jossa Whedona albo Geoffa Johnsa.

