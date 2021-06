Seks w wielkim mieście - Sarah Jessica Parker publikuje pierwsze zdjęcia od kulis

materiały prasowe

W styczniu poinformowano o powstaniu miniserialu HBO Max pod tytułem And Just Like That…, który będzie kontynuacją produkcji Seks w wielkim mieście. Projekt skupi się na dalszych losach bohaterek oryginalnego serialu. W obsadzie powrócą Sarah Jessica Parker jako Carrie Bradshaw, Cynthia Nixon jako Miranda Hobbes oraz Kristin Davis jako Charlotte York. Parker pokazała na swoim Instagramie pierwsze zdjęcia od kulis. Na jednym z nich jest w towarzystwie Cynthi Nixon i Kristin Davis.

Seks w wielkim mieście doczekał się sześciu sezonów, które były emitowane w latach 1998-2004. Powstały również dwa filmy kinowe oparte na produkcji, które zadebiutowały w 2008 oraz 2010 roku. Michael Patrick King, który stanął za kamerą wielu odcinków projektu oraz obydwu filmów, będzie odpowiadał za miniserial. W towarzystwie aktorek na zdjęciu nie ma Kim Cattrall, która nie weźmie udziału w produkcji. Zobaczcie zdjęcia:

Serial będzie składać się z 10 odcinków, których czas trwania planowany jest na ok. 30 minut. Jak na ten moment nie została podana konkretna data premiery.