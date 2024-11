Arcane nie dostanie kolejnych sezonów. Showrunner tłumaczy dlaczego

fot. Riot Games

Drugi sezon Arcane zbliża się wielkimi krokami, ale wiemy już, że będzie to ostateczne zakończenie animacji z uniwersum League of Legends. Christian Linke, showrunner serialu, wypowiedział się na temat tak rychłego zamknięcia historii.

Od początku mieliśmy w głowie sprecyzowaną całą historię. Pewnie, można by ją rozciągnąć. Ale my od początku zaczynaliśmy z konkretną ideą. Myślę, że jest też osobisty aspekt tej decyzji, z punktu widzenia twórców. Wszyscy widzieliśmy seriale, w których widać było, że autorom wyczerpały się pomysły. Jak długo można być tak samo zainspirowanym jednym tematem? My pracujemy nad tymi postaciami od dziewięciu lat. Uważam, że wiąże się z tym także odpowiedzialność, kiedy mówimy: To jest to, co mieliśmy na myśli.

Linke podkreślił, że nie chce też przesadzić i zbudować wielkiej historii, której nie będzie mógł domknąć w satysfakcjonujący sposób.

Arcane sezon 2 - obsada, premiera

Drugi sezon Arcane został stworzony przez Christiana Linke i Alexa Yee. W obsadzie głosowej w głównych rolach powrócą Hailee Steinfield jako Vi, Ella Purnell jako Jinx i Katie Leung jako Caitlyn Kiramman. W finałowej odsłonie atak Jinx doprowadza do eskalacji konfliktu dwóch zwaśnionych stron.

Produkcja zadebiutuje 9 listopada, kiedy to zostaną udostępnione pierwsze trzy odcinki. Kolejne trzy pojawią się 16 listopada, a ostatni akt zostanie wydany 23 listopada.