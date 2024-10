Sentry niczym Zimowy żołnierz? Val z wielkim sekretem i anulowane plany na film o innych Avengers

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel Studios

Thunderbolts* to nowy projekt MCU, wokół którego jest sporo tajemnic. Wiadomo, że historia opowie o tytułowej drużynie, ale już w samym tytule znajduje się zagadkowa gwiazdka, której znaczenia fani jeszcze nie rozszyfrowali i będą musieli poczekać na premierę. Tradycyjnie w sieci krąży wiele teorii, a swoje pięć groszy do dyskusji postanowiło wrzucić The Cosmic Circus, które puściło w świat kilka plotek na temat produkcji, ale też całego MCU. Oto najważniejsze z plotek:

Sentry, jedna z najbardziej tajemniczych postaci w filmie, miał być aktywnym bohaterem przed jego wydarzeniami. Nie wiadomo do końca, dlaczego i czy w ogóle świat o nim zapomniał. Ten przypadek porównuje się do Zimowego żołnierza. Można zatem założyć, że ktoś go kontrolował, a ten nie pamięta wszystkiego, co robił.

Valentina Allegra de Fontaine, która w jakiś sposób ma odpowiadać za stworzenie tego zespołu, może współpracować w MCU z innymi złoczyńcami. Alex Perez z The Cosmic Circus wymienia tu m.in. Wilsona Fiska, Sharon Carter oraz Xu Xialing. Te postaci miałyby ze sobą pracować, ale nie wiadomo w jakim celu.

W pewnym momencie Marvel planował stworzenie znanej z komiksów grupy West Coast Avengers. Plany się jednak zmieniły, ponieważ z powodu wielu klap finansowych studio postawiło z powrotem na jakość kosztem ilości. Obecnie Kevin Feige nie ma tyle czasu, by zdążyć z takim filmem przed 2026 rokiem, kiedy to premierę będzie miało Avengers: Doomsday

Melina Vostokoff, w którą w filmie Czarna Wdowa wcielała się Rachel Weisz

Yelena Belova będzie na czele Thunderbolts.

Thunderbolts* - obsada, premiera

W grupie Thunderbolts, którą zobaczymy w MCU, są: Red Guardian, Yelena Belova, Bucky Barnes, Taskmaster, Walker oraz Duch. W te role wcielą się odpowiednio: David Harbour, Florence Pugh, Sebastian Stan, Olga Kurylenko, Wyatt Russell oraz Hannah John-Kamen.

Thunderbolts to komiksowa grupa antybohaterów, która powstała, by pokonać Avengersów, jednak w trakcie udawania herosów naprawdę zmienili swoje nastawienie i postanowili pomagać ludziom. Na ten moment nie ujawniono szczegółów fabularnych ich przedstawienia w MCU.

Thunderbolts* - premiera została zaplanowana na 2 maja 2025 roku.

Thunderbolts - oryginalny skład

Główne postacie pierwszego składu to członkowie Masters of Evil, drużyny złoczyńców prowadzonej przez Barona Zemo. Ich plan polegał na wykorzystaniu nowej tożsamości, by zdobyć władzę i przejąć kontrolę nad światem w czasie, gdy inni bohaterowie Marvela zniknęli po wydarzeniach w crossoverze Onslaught. Początkowo plan Zemo opierał się na manipulacji opinią publiczną, ale z czasem niektórzy członkowie grupy zaczęli traktować swoje nowe role jako prawdziwą szansę na odkupienie.

Baron Zemo (przywódca)