Jaki będzie Zimowy żołnierz w Thunderbolts*? Sebastian Stan: "Bucky czuje, że do nich pasuje"

Thunderbolts* opowie o nowej drużynie MCU, na którą złoży się kilka znanych wcześniej postaci - zarówno herosów, ale i złoczyńców. Jednym z jej członków będzie Bucky Barnes, pomagier Kapitana Ameryki Steve'a Rogersa, ale też jego tymczasowy przeciwnik w postaci Zimowego żołnierza. Sebastian Stan, który wciela się w tego bohatera, opowiedział o swoim podejściu do nowego filmu:

Powrót do niego to dla mnie zawsze frajda. Po tych wszystkich latach dorastasz jako człowiek i postać dorasta razem z tobą.

W życiu bym się nie spodziewał, że skończy on w miejscu, w którym skończył, ale uważam, że jest to bardzo interesująca grupa postaci. Wydaje mi się, że sam Bucky czuje, że do nich pasuje, ale nigdy by tego nie przyznał. To stale ewoluująca postać. To w nim kocham. Zawsze trzeba znaleźć inny sposób na wyrażenie jego charakteru. Wydaje mi się, że będzie fajnie. Sądzę, że ludzie będą podekscytowani na ten film.