Seria Szybcy i wściekli i Poker Face - daty premier w SkyShowtime

Biblioteka SkyShowtime wzbogaci się we wrześniu o nowe tytuły. Między innymi już 1 września do oferty wejdzie seria Szybcy i wściekli. Na ten moment 1 września w bibliotece będziemy mogli obejrzeć pierwsze sześć części serii, więc będą to Szybcy i wściekli, Za szybcy za wściekli, Szybcy i wściekli: Tokio Drift, Szybko i wściekle, Szybcy i wściekli 5 oraz Szybcy i wściekli 6. Na razie nie wiadomo, kiedy kolejne odsłony trafią do biblioteki SkyShowtime.

Poker Face - kiedy w Polsce?

Poker Face to jeden z najlepszych seriali 2023 roku. Krytycy rozpływali się nad nim już wiele miesięcy temu, gdy miał premierę w USA. Do SkyShowtime produkcja stworzona przez Riana Johnsona (Gwiezdne wojny: ostatni Jedi) trafi 15 września. Wówczas dostaniemy pierwszy odcinek, a każdy kolejny pojawiać się będzie co tydzień.

Poker Face - o czym jest serial?

Charlie ma niezwykłą zdolność rozpoznawania, kiedy ktoś kłamie. Wyrusza w drogę swoim Plymouth Barracuda i za każdym razem napotyka nowych ludzi i zagadki dziwnych zbrodni, których nie może nie rozwiązać.