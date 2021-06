LEGO Builder's Journey - gra logiczna trafi na PC i Switcha. Zobacz zwiastun

fot. LEGO Games

Gry z serii LEGO przyzwyczaiły graczy do pewnego stylu rozgrywki. Zdecydowana ich większość jest bowiem przygodowymi grami akcji, które korzystają ze znanych, popkulturowych licencji. W przypadku LEGO Builder's Journey, które dostępne jest na platformach Apple, a wkrótce trafi też na Switcha i PC, jest jednak zupełnie inaczej. To logiczna produkcja, w której zadaniem grających jest rozwiązywanie zagadek przy wykorzystywaniu klocków. Z opisu dowiadujemy się, że czasami do osiągnięcia sukcesu konieczne będzie podążanie za instrukcjami, a czasami wręcz przeciwnie - trzeba będzie wykazać się kreatywnością i nieszablonowym myśleniem.

Opublikowano też krótki zwiastun, w którym możecie zapoznać się z rozgrywką. Uwagę przyciąga tutaj m.in. prosta, ale bardzo realistyczna oprawa graficzna, która na pecetach zaoferuje wsparcie dla technologii ray tracingu.

LEGO Builder's Journey - premiera już 22 czerwca na PC (Steam) oraz Nintendo Switch.