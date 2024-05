Który serial Gwiezdnych Wojen podoba się najbardziej George'owi Lucasowi? Jest faworyt

fot. screenrant.com

Obi-Wan Kenobi był kolejnym serialem ze świata Gwiezdnych Wojen, który chociaż został polubiony przez krytyków, którzy ocenili produkcję na poziomie 82% w serwisie Rotten Tomatoes, to gorzej wypadł w oczach fanów, którzy dali serialowi 62% pochlebnych opinii w tym samym serwisie. O kolejnym sezonie wiele się mówi, ale bez oficjalnych potwierdzeń, a do serialu ciepłe uczucia żywi George Lucas, twórca całej marki i serii.

Który serial Gwiezdnych Wojen podoba się najbardziej George'owi Lucasowi?

Pablo Hidalgo, jeden z producentów wykonawczych w Lucasfilm, który dba o zachowanie kanoniczności w tym świecie, powiedział, że serial o Obi-Wanie przypadł do gustu George'owi Lucasowi:

Na samym początku była rozmowa z Georgem na temat jego przemyśleń odnośnie serialu i szczerze mówiąc kupił on w stu procentach cały pomysł i był wielkim wsparciem dla twórców. Słyszałem też, że to jedna z jego ulubionych rzeczy z tego świata.

Serial spodobał mu się szczególnie z powodu:

Wzięcia pod uwagę tak wielu rzeczy, które zrobił w prequelach. Zostało to pchnięte naprzód i celebrowane w sposób, który go na pewno zaskoczył.

George Lucas chwalił serial za pociągnięcie do przodu wątku Obi-Wana i jego poznania prawdy na temat przetrwania Anakina w postaci Dartha Vadera. Obi-Wan to też jedna z jego ulubionych postaci. Warto wspomnieć, że nie jest to pierwszy raz, gdy George Lucas chwali produkcje ze świata Gwiezdnych Wojen od Disneya, bo równie mocno do gustu przypadł mu Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie.