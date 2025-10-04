Seriale medyczne wszech czasów. Wygrał NIE ten, o którym myślisz - jest polski akcent
Przed Wami ranking 50 najlepszych seriali medycznych w historii – z mocnym nowym liderem i produkcjami, których mogliście nie znać. Polska też ma tu swoje miejsce. Jeśli sądzicie, że to Ostry dyżur albo Dr House są na szczycie, musimy Was wyprowadzić z błędu.
Seriale medyczne od lat przyciągają przed ekrany miliony widzów. Wybitni lekarze, dramatyczne przypadki, skomplikowane relacje personelu i to nieustanne balansowanie na granicy życia i śmierci - ot, przepis na hit, w dodatku działający od dekad. Który serial medyczny jest jednak najlepszy w historii? Odpowiedź może być dla Was zaskakująca. Na tym polu doszło do wielkiej zmiany warty.
Tworząc nasz ranking próbowaliśmy sięgać zarówno po klasyki i legendy telewizji, jak i po świeże produkcje z ostatnich lat. Przypominaliśmy sobie, w jaki sposób zakładały nam one metaforyczne "dojście centralne", uczyły dokładnego mycia dłoni zanim zrobili to rodzice lub szkoła czy uwrażliwiały na los drugiego człowieka. Pokochaliśmy je także w Polsce, stąd na liście nie mogło zabraknąć rodzimego akcentu - i znów, nie tego, o którym moglibyście w pierwszej chwili pomyśleć.
Sprawdźcie pełne zestawienie 50 tytułów: od tych, które na zawsze zmieniły oblicze telewizji, po mniej znane perełki, które koniecznie musicie nadrobić. Jesteśmy niemal pewni, że poniższy ranking może wywołać wiele głosów sprzeciwu wśród fanów Ostrego dyżuru czy House'a, ale czas już obwieścić, że mamy nowego króla seriali medycznych.
Najlepsze seriale medyczne wszech czasów. Te produkcje leczą lepiej niż niejeden lekarz
