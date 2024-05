Najlepsze seriale w historii. Za ten elitarny ranking podziękujecie - ile tu nowych tytułów!

BBC/HBO

Najlepsze seriale w historii, wersja poprawiona - tak mógłby nazywać się niezwykle elitarny ranking, który na swojej stronie właśnie zaktualizował magazyn Empire. Wielu fanów popkultury od lat nie ma złudzeń, że to jedno z najważniejszych i zarazem najbardziej prestiżowych zestawień tego typu, znakomicie oddające różnorodne zmiany zachodzące w popkulturze. Jego nowe wydanie skądinąd słusznie określane jest w sieci jako "znak czasu".

Wszystko przez szturm, jaki relatywnie nowe produkcje przypuściły na cały ranking, niejednokrotnie spychając na dalsze miejsca starsze seriale uznawane już za klasyki małego ekranu. Uzupełniona lista zawiera więc takie tytuły jak Andor czy The Last of Us, a Sukcesja przebojem wdarła się do TOP5. Na tym jednak wcale nie koniec - poniżej znajdziecie więcej ekranowych opowieści z ostatnich lat.

W czołówce zestawienia zrobiło się naprawdę tłoczono. Jesteśmy niemal przekonani, że szerokim echem odbije się przede wszystkim zaskakująco wysoko pozycja produkcji Gra o tron. Przed nią jednak uplasowały się inne tytuły, które, co tu dużo mówić, coraz częściej zaczynają wymieniać się na fotelu lidera rozmaitych rankingów pokazujących najlepsze seriale wszech czasów.

Najlepsze seriale w historii - elitarny ranking po nowemu (miejsca od 100. do 51.)

100. Dziewczyny (2012-2017)

Najlepsze seriale w historii - elitarny ranking po nowemu (miejsca od 50. do 1.)

50. Star Trek: Stacja kosmiczna (1993-1999)

Dla porównania - oto ranking równie prestiżowego The Hollywood Reporter, skupiający się na produkcjach XXI wieku:

Najlepsze seriale XXI wieku

50. Seks w wielkim mieście (1998-2004)