Te seriale science fiction nie miały żadnego złego odcinka

Produkcje niemal doskonałe – czy to w ogóle możliwe? Brzmi wręcz nierealnie, jednak istnieją seriale science fiction, które na tle innych wyróżniają się wyjątkową jakością. Oto lista tytułów, które nie miały żadnego złego odcinka.
Kamila Markowska
Andor fot. materiały prasowe
Nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie współczesnej popkultury bez obszaru science fiction. Gatunek ten ma się znakomicie – co rusz powstają nowe dzieła, zarówno oryginalne produkcje długometrażowe, jak i seriale, które nieustannie zgłębiają życie najbardziej zadziwiających stworzeń czy zakątków wszechświata. Trudno dziwić się jego popularności, zwłaszcza że dominuje w kinematografii od dekad, a wiele kultowych tytułów, które na stałe zapisały się w pamięci widzów, to właśnie science fiction.

Czy jednak dyskusja o perfekcyjnie zrealizowanych produkcjach jest możliwa? Doskonale wiemy, że dojście do takich wniosków nie jest łatwe, bo wpływa na nie wiele czynników. Możemy jednak stwierdzić, jak wiele są w stanie zaoferować poszczególne tytuły, przyglądając się uważnie ich jakości realizacyjnej. Jeśli w przypadku serialu najgorszy odcinek wciąż dostarcza więcej rozrywki i wybija się na tle epizodów innych produkcji, można z pewnością zaliczyć ten tytuł do jednych z najbardziej udanych w historii gatunku.

Wobec tego przedstawiamy Wam zestawienie seriali science fiction, których najsłabszy odcinek wciąż broni się przed mianem złego. Ich sezony zawsze dostarczały widzom wielu emocji, a fabuła ani razu nie wykoleiła się w trakcie trwania historii.

Seriale science fiction bez złego odcinka

Firefly (2002-2003)

Firefly (2002-2003)
fot. materiały prasowe
Źródło: collider.com

Kamila Markowska
